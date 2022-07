Seit Angelina Jolie 2016 Die Separation von Brad Pitt eingereicht hat, soll das ehemalige Traumpaar laut Insidern hauptsächlich über seine Anwälte kommunizieren. Wenn es um die sechs gemeinsamen Kinder geht, wurde Hollywood star Pitt nach der Trennung leiglich ein Besuchsrecht zuteil, seitdem kämpft er vor Gericht um geteiltes Sorsrecht. Immer wieder wurden in the latest Jahren Behauptungen laut, dass der Schauspieler seine Kinder kaum noch zu Gesicht bekommen soll. Umso mehr überraschte es nun, if Brad Pitt seiner Ex-Frau nach Italien nachreist ist – Medienberichte zufolge, um den 14. Geburtstag seiner Zwillinge knox und Vivienne zu feiern.

Brad Pitt in Rom: Seltenes Wiedersehen mit den Kindern?

Der 58-Jährige wurde am Montagabend, dem 11. July, auf dem Flughafen in Rom gesichtet. Great Wirbel um seine Person wollte Pitt dabei offenbar nicht machen: Der Schauspieler sah zurückhaltend aus, während there ein hellbraunes Hemd mit einer fittingen Hose trug.

laut Radar Online soll Pitt nach Italien geflogen signal, um einen Tag mit seinen Kindern zu verbringen. Jolie und ihr Nachwuchs befinden sich seit ein pair Tagen in the italienischen Haupstadt, including those who visited Schauspielerin mit Tochter Shiloh ein Konzert der Rockband Måneskin.