Während der fell beachtete Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard weitergeht, haben sich mehrere Stars außerhalb des Gerichtsverfahrens geäußert.

USA – Während der fell beachtete Prozess zwischen Johnny Depp (58) and Amber Heard (36) weitergeht, haben sich mehrere Stars außerhalb des Gerichtsverfahrens über Johnny Depp geäußert – darunter auch Keira Knightley (37) und Orlando Bloom (45) from the “Fluch der Karibik”-Films.

“There is einfach großartig. Es ist wirklich seltsam, weil there ein ein großer Hollywood-Star ist, aber there ist so ein netter Kerl”, ergänzte Knightley hinsichtlich des Prozesses in Fairfax, Virginia. “There is one derzeit einer der wenigen Schauspieler, diese enormous Risiken eingehen würden, und es war ein Risiko”, said Schauspielerin im Hinblick auf Depps Filmfigur. “Er hat den Mumm, so eine Rolle zu spielen und das finde ich genial.”

Whoever reported the New York Post, both said Promis sehr positiv gegenüber ihrem damaligen Kollegen. “I dared mit einem meiner Helden ziesammenarbeiten, was für mich in dieser Phase meiner Karriere wirklich inspirierend war”, said Bloom und beton, who fell Spaßer am Set von “Fluch der Karibik” hatte.

Auch Penélope Cruz (48, l.), Winona Ryder (50, M.) und Angelina Jolie (46, r.) äußerten sich positiv über Johnny Depp. © Editing: Jae C. Hong/Invision/AP/dpa, Evan Agostini/Invision/dpa, Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa



Winona Ryder (50), mit der Johnny Depp eine Beziehung nach ihrer Zusammenarbeit in der Tragikomödie “Edward mit den Scherenhänden” (1990) hatte, brought schon 2016 ihre Überraschung über die Vorwürfe zum Ausdruck.

“There was nothing so zu mir. Not at all missbräuchlich. Ich kenne ihn nur als einen wirklich guten, liebevolen, fürsorglichen Kerl, der die Menschen, die er liebt, sehr beschützt”, so die 50-Jährige.

Auch Angelina Jolie (46) schwärmte 2010 von ihrer gemeinsamen Zeit mit Johnny Depp, as both of them stand for the film “The Tourist” vor der Kamera.

Sarah English

Shock moment for Sarah Engels: Sie rettet Baby Solea in letzter Sekunde!

“There is one thing so ein netter Kerl. There is one so witzig und es macht soviel Spaß, mit ihm abzuhängen. Gleichzeitig there is a wirklich experimentaleller Künstler, der fell am Set gibt und seinen Schauspielkollegen gegenüber sehr liebenswürdig.”

Ebenfalls positiv äußerten sich Eva Green (41), Penélope Cruz (48) und Kaya Scodelario (30), which were also Teil der “Fluch der Karibik”-Reihe. So lobte etwa Letztere, who sehr ihr Depp beim Dreh geholfen habe.

“Wir lagen einfach auf einem Stück Greenscreen und mussten so tun, als würden wir fallen. Ich wusste nicht, was zum Teufel ich tun würde, und ich schaute hinüber zu ihm und sobald sie ‘Action’ sagten, war er einfach – totales en war ihm egal, ob es ihn albern oder komisch oder seltsam aussehen ließ”, sagte die Darstellerin 2017. “Das hat mich dazu inspiriert, selbst loszulassen, meinen Verstand zu verlieren und mich in meine Rolle einzufügen”, so Scodelario.