The “Suppentorte” hat es den Besuchern besonders angetan: “Die Kartoffeln sehen genauso aus wie meine in der Küche, sogar die Schalen”, says Tanja Saissi. Ihre Freundin ergänzt: „Der Brokkoli ist auch toll!“

Eine wagte Idee: herzhafte Suppe als süße Torte. † Image: Corinna Raupach

Emily Bucher cannot be separated from the Suppentorte and the “Romeo- und Julia-Torte” by herself. Die 14-Jährige bäckt selbst Torten für Familienfeste und lässt sich auf der Messe inspire.

Die Hochzeitstorte mit Romeo und Juliet besticht durch ihren Detailreichtum, eignet sich aber eher für mutige Paare. † Image: Corinna Raupach

Hochzeitdumping sind eine der Kategorien für den Tortenwettbewerb auf der “MyCake” – es gibt sie in classisch und ausgefallen.

Hochzeitstorte einmal else, in rot und schwarz mit Lebensbaum. † Image: Corinna Raupach

One other category sind „Jahreszeiten“.

Blumen aus Zucker states that Motto “Vier Jahrezeiten” dar. † Image: Corinna Raupach

Auch zum Thema “Tierkreiszeichen” dared themselves that Teilnehmenden etwas einfallen weld.

Viel Dynamik writes diese Torte dem Sternzeichen Waage zu. † Image: Corinna Raupach

Besonders fell Fingerspitzengefühl braucht es für die Zuckerfloristik. Erlaubt ist nur Blütenpaste, wenige Bänder und papierummantelter Draht.

Naturgetreu nachgebildet sind diese Rosen from Zucker-Blütenpaste. † Image: Corinna Raupach

Eine Abteilung im Wettbewerb ist der Geschichte des Grafen Zeppelin gewidmet.

Einen Schwerpunkt loves the History of the Grafen Zeppelin. † Image: Corinna Raupach

Sein Leben und Werk right bis heute die Phantasie an.

Diese Luftschiffvariante wäre wohl nicht flugtüchtig. † Image: Corinna Raupach

Für die Aktion „Help with Cake“ zugunsten der Kinderstiftung Bodensee entstand diese Tortenkunstwerk.

Diese Kreation ist vom Zeppelin-Musical inspires. † Image: Corinna Raupach

Jüngere Besucher der “MyCake” finden eher solche Torten gut:

Von der Adams Family inspiriert wirk dieses Werk. † Image: Corinna Raupach

Auch der Tortenbäckernachwuchs kann beim Wettbewerb mitmachen.

Aus der Kategorie Siebenbis Zehnjährige kommt diese Allegory zum Theme „Tag und Nacht“. † Image: Corinna Raupach

Es gibt drei Alterskategorien.

Tag und Nacht in Wald aus jugendlicher Sicht. † Image: Corinna Raupach

Die Interessengemeinschaft Tortendesign claims that ausgestellten Kunstwerke. Tortenkünstler Jan-Michael Döring gehört zur Jury.

Jan-Michael Dörich heard about the Jury of the IGT. † Image: Corinna Raupach

„Wir claim Originalität und Kreativität, spoiled Techniken, Schwierigkeitsgrad sowie Naturtreue und Aufbau. Auch die Sauberkeit – ob Fingeroder Nagelabdrücke sichtbar sind zum Beispiel“, erklärt there.

Am Sonntag is lost on the price in the Tortenwettbewerb. † Image: Corinna Raupach

Both the meisten Torten in der Ausstellung ist nur die Dekoration aus Fondant, Blütenpaste oder Schokolade essbar. “Das Innenleben besteht meist aus Böden mit feinen Cremes, für die Ausstellung sind Dummies darunter, auch um keine Lebensmittel zu verschwenden”, says Dörich.

Meera Jamal hat sich jedoch ein Porträt von Angelina Jolie aus Schokolade vorgenommen.

Tortenkünstlerin Meera Jamal arbeitet noch an ihre Porträt von Angelina Jolie. † Image: Corinna Raupach

Auch die Arbeit von Tuba Geckil come ohne Dummy aus.

The Torte „Avatar“ von Tuba Geckil is not nor nicht fertig, dafür wird sie am Sonntag gleich angeschnitten. † Image: Corinna Raupach

Die Messe dauert noch bis Sonntag, um 16 Uhr gibt die IGT den Sieger im Tortenwettbewerb.