Ghent-Wevelgem (F): The test live

The 9th edition of the Ghent-Wevelgem will be played between the Belgian towns of Ieper and Wavelgem, the next Sunday March 27. The test presents a route of 159 kilometers, which has 7 hills and 2 pavé sections as the main difficulties. The participants will not encounter the first of these walls until kilometer 94, at which point they will have to cross the Scherpenbrg. After that, they must overcome the Baneberg, the Monteberg or the Kemmelberg, who will make the decisive selection before the final 25 kilometers, with a favorable profile. The Belgian race already has a platoon of participating teams with the Movistar as the only Spanish representative.

GENERALS WORLD TOUR: Individual: Elisa BALSAMO (ITA) 45 Mavi GARCIA / Equipment: SD WORX (PBA) 7 MOVISTAR

JUMBO

1 YOU Marianne

2 HENDERSON Anna

3 KASPER Romy

4 MARKUS Riejanne

5 RIVERA Coryn

6 VAN DEN BOS Jip

WORX

11 KOPECKY Lotte

12 CECCHINI Elena

13 REUSSER Marlen

14 MAJERUS Christine

15 UNEKEN Lonneke

16 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal

TREK

21 BALM Elisa

22 VAN ANROOIJ Shirin

23 HANSON Lauretta

24 HOSKING Chloe

25 LONGO BORGHINI Elisa

26 VAN DIJK Ellen

CANYON

31 BOSSUYT Shari

32 BARNESAlice

33 CROMWELLTiffany

34 HARVEY Mikayla

35 NIEWIADOMA Katarzyna

36 PALADIN Soraya

EF EDUCATION

41 Elizabeth Banks

42 BORGHESI Letizia

43 ERATH Tanja

44 HAMMES Kathrin

45 HONSINGER Clara

46 POIDEVIN Sarah

FDJ NOUVELLE

51 BROWN Grace

52 BORGLI Stine

53 CAVALLI Marta

54 CLEAR COPPONI

55 DUVAL Eugénie

56 FAHLIN Emilia

HUMAN POWERED HEALTH

61 BUIJSMAN Nina

62 SCHMID Kaia

63 KUIJPERS Evy

64 YONAMINE Eri

65 RAAIJMAKERS Marit

66 LILY WILLIAMS

LIV RACING XSTRA

71 DEMEY Valerie

72 RAGUSA Katia

73 JACKSON Alison

74 SMULDERS Silke

75 BARBIERI Rachele

76 VAN DER HULST Amber

MOVISTAR

81 NORSGAARD ​​Emma Cecilie

82 BIANNIC Aude

83 GONZALEZ Alicia

84 GUARISCHI Barbara

85 OYARBIDE Lourdes

86 SIERRA Arlenis

ROLAND COGEAS EDELWEISS

91 BUCH Hannah

92 DRONOVA Tamara

93 KHATUNTSEVA Gulnaz

94 KLIMOVA Diana

96 Stern Lea

BIKE EXCHANGE

101 BAKER Georgia

102 CAMPBELL Teniel

103 ALLEN Jessica

104 BOND ARIANNA

105 MANLY Alexandra

106 ROSEMAN-GANNON Ruby

DSM

111 WIEBES Lorraine

112 HASTRAB Megan

113 GEORGI PFEIFFER

114 KOOL Charlotte

115 LIPPERT Liane

116 MACKAIJ Floortje

UAE

121 BASTIANELLI Marta

122 BERTIZZOLO Sofia

123 BOOGAARD ​​Maaike

124 BUJAK Eugenie

125 ZANETTI Linda

126 TREVISI Anna

ONE-X

131 ANDERSEN Susanne

132 OLAUSSON Wilma

133 LETH Julie

134 KOERNER Rebecca

135 LUDWIG Hannah

136 OTTESTAD Wed Bjørndal

CERATIZIT

141 BRAUßE Franziska

142 CONFALONIERI Maria Giulia

143 VIECELI Lara

144 LACH Martha

145 BRENNAUER Lisa

146 TEUTENBERG Lea Lin

PARKHOTEL VALKENBURG

151 BREDEWOLD Mischa

152 GERRITSE Femke

153 MARKUS Femke

154 DE GAST Belle

155 VAN ROOIJEN Sofie

156 VAN ROOIJEN Anne

VALCAR

161 ARZUFFI Alice Maria

162 Olivia BARREL

163 CONSONNI Chiara

164 GASPARRINI Eleonora Camilla

165 SANGUINETI Ilaria

166 PERSICO Silvia

BINGOAL

171 BAKKER Minke

172 BRAAM Danique

173 ROECK Naomi

174 COMMISSARIS Caren

175 JONGERIUS Claudia

176 KULYNYCH Olha

COFIDIS

181 ALZINI Martina

182 BERTEAU Victoire

183 CASTRIQUE Alana

184 FORTIN Valentine

185 NEYLAN Rachel

186 MATHIESEN Pernille

LOTTO

191 BURLOVÁ Kristýna

192 DOCX Mieke

193 DE CLERCQ Katrijn

194 BRANDT Eefje

195 VERVLOET Sterre

196 WATERREUS Kylie

LE COL

201 HOLDEN Elizabeth

202 KING Eluned

203 VAN ‘T GELOOF Maria Apolonia

204 VAN DER DUIN Maike

205 MARTINS Mary

206 VERHULST Gladys

MULTUM ACCOUNTANTS

211 DELBAERE Fien

212 SERNÉ Elisa

213 VAN HOUTUM Celine

214 MEIJERING Mareille

215 PRINS Willemijn

216 VAN TEESELING Bente

AG INSURANCE

221 MEERTENS Lone

222 BORGSTRÖM Julia

223 DE ZOETE Mylene

224 MASETTI Gaia

225 PLUIMERS Ilse

226 RIJNBEEK Maud

PLANTURE

231 QTY Sanne

232 KASTELIJN Yara

233 WILDE Julie

234 GHEKIERE Justine

235 SÜßEMILCH Laura

236 VAN DE VELDE Julie

2021 Edition: Marianne Vos

FULL AWARDS