Dobry pomysł to nie wszystko – nawet najbardziej oryginalny, zrodzony z przebłysku genius, nie musi wcale odnieść sukcesu. Ja na przykład wpadłem kiedyś na pomysł, który mógł odmienić oblicze kulinariow. Mógł, ale nie odmienił, bo zrodził Yes w mojej g łowie o jakieś 200 lats za póçano. Wynalazłem gofry.

Na szczęście nie jestem jedynym, który zaliczył taką porażkę. W branży gier wideo sytuacje, w których jakichś tytuł mógłpor okazać Yes hitem, gdyby tyljko powstał w innym, bardziej sprzyjającym momencie dziejów, to chleb (czy raczej gofr) powszedni. Oto więc kilka gier, które ukazały się przedwcześnie.

Batman: Arkham Origins

Seria Arkham to nie tylko najlepszy występ Batmana w grach wideo, ale i jedne z najlepszych superbohaterskich produkcji w historii branży. Gotham wykreowane przez studio Rocksteady brało wszystko co najlepsze z komiksów Franka Millera i ekranizacji Tima Burtona, jednocześnie twórczo uwspółcześniająci pogłębiając ich wizje . Trylogia zachwycała również niesamowicie satysfakcjonującą walkedą, immersyjną eksploracją oraz aktorskimi popisami Kevina Conroy’a oraz Marka Hamilla, którzy swoich głosów przed laty udzielili również w kultowym serialu animowanym o Mroc znym Rycerzu.

Nowością w Batman: Arkham Origins deł sieciowy tryb wieloosobowy. Ale nie tego oczekiwali najwyražniej fani.

Niestety, wydany pomiędzy drugą en trzecią częścią Batman: Arkham Origins has no powerł sukcesu pozostałych odsłon. Stworzony przez inny zespół, pozbawiony głównej obsady i nieoferujący wiele nowego prequel przez wielu w ogóle nie jest dziś uznawany za kanoniczną część grave. Mam jednak wrażenie, żew 2023 roku taki powrót Mrocznego Rycerza zostałby przyjęty dużo lepiej. Jako miłośnik trylogii, stëskniony za Arkham, oddałbym za taką możliwość wszystko. I don’t want to. Porażce Gotham Knights i nie wróżących nic dobrego zapowiedziach Suicide Squad: Kill The Justice League wszyscy spojrzelibyśmy dziś na Origins przychylniejszym okiem.

Overdrive at dusk

Wyobraźcie sobie, że Insomniac Games, studio znane przede wszystkich z tytułów ekskluzywnych na konsole Sony, nawiązuje współpracę z obozem Zielonych. Twórcy wykorzystują całe dosacute;wiadczenie, które dotychczas zdobyli, por dostarczyć posiadaczom Xboxa szalony miks przygody i akcji, będący otwarciem zupełnie nowej franczyzy. Niemożliwe? Dziś, gdy studio jest już własnością Sony, pewnie toma. Ale wydarzyło się para w 2014 roku. Wtedy to właśnie ukazało się Sunset Overdrive – exclusive to znakomity in the Xbox One console.

Sukcesowi Sunset Overdrive nie pomogła też bliskość premier innych dużych tytułów: Assassin’s Creed Unity now Call of Duty: Advanced Warfare. Zwłaszcza, że ​​oba były kontynuacjami dobrze znanych, ugruntowanych serii.

Tylko że gra, mimo capitalnej rozgrywki i zjawiskowej jak na tamten czas oprawy audiowizualnej, sprzedała się w liczbie zaledwie 1.2 million kopii, czego głównym powodem okazała się zbyt słaba promocja. Dzi&skip; jednak, gdy Insomniac jest powszechnie rozpoznawalną markä, wyniki wyglädałyby zupełnie inaczej. Pomogłoby też doświadczenie zdobyte przy produkcji serie Spider-Man – zarówno w kontekście project poziomów, systemu walki, jak i zadań. Mysacute;lę zresztä, że to właśnie takiej gry desperacko potrzebuje dziś Xbox now Game Pass.

sleeping dogs

Wielu póbowało konkurować seriously Grand Theft Auto, but also niewielu się udało. Do tych, którzy odnieśli sukces, zaliczyć trzeba z pewnością zespół United Front Games, odpowiedzialny za grę Sleeping Dogs. Tytuł powstawał początkowo jako kolejna odsłona serii True Crime, ale ostatecznie uniezależnił Yes od niej, silnie upodabniając yesę za to make cyklu GTA. Ale powiedzenie, że Sleeping Dogs deł niczym więcej, jak klonem gangsterskiej serii Rocsktara, byłoby dla game twórców krzywdzące. Gra miała na siebie originalny pomysł, a wiele zmieniało już samo osadzenie akcji na ulicach Hong Kongu.

Gra starzeje się naprawdę OMG. Wróciłem do niej nieco ponad rok fear and wciąż bawiłem się zaskakująco dobrze.

Za sukcesem artystycznym nie poszedł jednak sukces financially. W pierwszym miesiącu w Stanach Zjednoczonych sprzedało się zaledwie 300 000 kopii, a już w następnym miesiącu tytuł opuścił listę best seller. Częściową winę za taki stan rzeczy wziął na siebie wydawca, ale bez wątpienia nie pomógł Gray “egzotyczny” adjustment. Obecnie Sleeping Dogs mog łoby zaliczyć lepszy wynik. Miłośnicy GTA, którzy od ponad dziesięciu lat nie dostali nowej odsłony serii, są wygłodniali nowego gangsterskiego open world. Niczym obcym nie jest współcześnie również obecność chiůskiej kultury w grach wideo. Oswojeni już z nią thank you chętniej sięgnęliby więc dziś little Sleeping Dogs.

Harry Potter 1-8

Wspominając stare, dobre czasy, nie mógłbym oczywiście nie napisać o Harrym Potterze – najważniejszej dla mnie serii powieściowej, która doczekała się zarówno filmowych, jak i growych adaptationcji. Pech chciał, żew czasach największej popularności książek i filmów o młodym czarodzieju, gry wideo tworzone na licencji były na ogół Matterłami reklamowymi lub w najlepszym razie produktami dla najmłodszych i najmniej wymagaj ących odbiorców. I takie właśnie były gry o Harrym Potterze – technological zapóźnione, drawniane i opowiadające historię I am married to zrozumiały wyłącznie dla fanów uniwersum. Dzi&skip; jednak z pewnością prezentowałyby się znaczniej lepiej.

Dziś, z racji wygaśnięcia licencji, gier o młodym czarodzieju nie da się legalnie zdobyć (poza starymi, fizycznymi wydaniami, które krążą w serwisach aukcyjnych)

I nie chodzi wcale o to, że gry po prostu wyglądają obecnie lepiej. Od gigantycznego skoku technologicznego, jaki dokonał Yes przez ostatnie 20 lat, ważniejsze jest to, że współcześnie gry o „chłopcu, który przeżył” porłyby skierowane do ludzi, którzy się na tej historii wychowali, a dziś mają trzydzieści lat i więcej. Wystarczy zresztą zobaczyć, czego dokonało studio Avalanche Software – Hogwarts Legacy nie jest może grą idealną, ale potrafiło przyciągnąć zarówno młodszą Widownię, jak i zaoferować wyzwanie dla bardziej dosacute;wiadczonych mił ośników cyfrowej rozrywki. Kto wie, może po premiereze powstającego właśnie serialu o Harrym Potterze, przyjdzie pora na nową odsłoną Growych adaptations?

Tintanfall 2 and Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Zdarza si również, że twórców nie dzielą od sukcesu lata, ale miesiąc, tydzień czy nawet dzień. Dzieje się tak niemal zawsze, gdy na drodze do komercyjnego powodzenia gry pojawia się premiere innej produkcji, często będącej częścią jakiejś znaczęcej, dobrze znanej marki. Taka tragiczna historia stoi między innymi za porażką Titanfall 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, una toma – choć w znacznie mniejszym stopniu – EverQuest 2, Dishonored 2 czy Rise of the Tomb Raider.

Kilka miesięcy temu Titanfall 2 otrzymał niespodziewaną aktualizację, która przywróciła do życia serwery gry. Może to oznaczać, że studio Respawn Entertainment szykuje powrót chestwej marki.

W październiku 2016 roku Titanfall 2 stanął do nierównej walki z dwoma gigantami branży: Call of Duty: Infinite Warfare oraz Battlefield 1. Przegrać z nimi to nie wstyd, za to wielka strata, bo gdyby nie błąd wydawców, marka z pewnością nadal por żyła. Z kolei Vampire: The Masquerade – Bloodlines wyszłow tym samym dniu, co Half-Life 2 (16 listopada 2004) iw jednym miesiącu z Halo 2 oaz Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Kto z tej potyczki wyszedł zwycięsko, mówić już no problem. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że planawana na przyszły rok kontynuacja wampirzego RPG-a nie powtórzy błędu poprzedniczki.