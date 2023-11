Hadise PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacak

Pop music efsane ismi Hadise, 10 Aralık tarihinde İstanbul Ülker Spor and Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası’nın final gününde sahne alacak. Once you have done sergileyeceği açıklanan şampiyonanın biletleri ise avantajlı döneme 60 TL’den başlayan fiyatlarla Biletix ve Biletino üzerinden satılıyor.

Dünyanın en büyük espororganizasyonlarından 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri ​​​​​​arasında İstanbul Ülker Sports y Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Finallere katılmak için dünyanın y iyi takımları Lig Aşamasında mücadelesini sürdürken 3 gün sürecek unutulmaz etkinlikte sahne alacak isimler de tarih yaklaştıkça netleşmeye başladı.

Dünya Kupası’nın biletleri 60 TL’den başlıyor

Ünlü isimlerin katılımıyla İstanbul Ülker Spor and Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek PMGC’nin biletleri ise avanjtalı döneme özel 60 TL’den satışta. Espor severler ve efsane sanatçıların hayranları etkinliğin biletlerine Biletix and Biletino üzerinden ulaşabilir.

3 million dollars purchase!

Get the Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen Buy Finallerde bir Türk takımı olan S2G ​​​​​​Esports şampiyon larak 10 million TL’ye yakın ödül toplamıştı. İstanbul’da düzenlenecek ve Türk takımlarının da mücadele edeceği turnuvanın ödül havuzunda bu yıl 3 million bulunuyor dollars.

Biletix: https://www.biletix.com/etkinlik/2FAP0/TURKIYE/tr

Biletino: https://biletino.com/tr/e-qqb/pubg-mobile-dunya-sampiyonasi-pmgc-2023/?s=true