Heat Latin Music Awards 2022: List of nominees

Getty Heat Latin Music Awards 2022: Complete list of nominees.

Puerto Rican rapper Bad Bunny leads the list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022 with a total of five nominations. The seventh edition of the award ceremony will be held on June 2 on the paradisiacal beaches of Cap Cana in the Dominican Republic. .

Personalities such as Karol G, Wisin, J Balvin, Greeicy and Maria Becerra have four nominations for the Heat Latin Music Awards, one of the most important awards in the Spanish-speaking music industry.

This year, for the first time, the “LosHeat.Tv Trending Artist” recognition will be given to the celebrity who achieves the greatest possible interaction through the Heat Awards digital platform.

Know the complete list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022:

BEST MALE ARTIST

J BALVIN

PRINCE ROYCE

ROMEO SANTOS

CHRISTIAN NODAL

ALEJANDRO FERNANDEZ

NACHO

MALUMA

bad bunny

CARLOS VIVES

WISIN

BEST FEMALE ARTIST

Karol G

farina

ROSALIA

GREECY

EMILIA MERNES

NATHY PELUSO

ANITTA

MARIA BECERRA

EVALUNA MONTANER

BEST GROUP OR BAND

MORAT

FIRM GROUP

CNCO

ALEXIS AND FIDO

WISIN & YANDEL

PROPHETIC CULTURE

ZION & LENNOX

FLOOR 21

MAU AND RICKY

ADVENTURE

BEST ROCK ARTIST

JOHN

MORAT

MANNA

VELVET

FITO PAEZ

THE REAL DECADENTS

BAD FLARES

ELECTRIC DIAMOND

BEST POP ARTIST

GREECY

MIKE BAY

Tommy Torres

PETER CAPO

SEBASTIAN YATRA

CAMILO

LUIS FONSI

MANUEL TURIZO

KATIE ANGEL

FONSECA

BEST URBAN ARTIST

Karol G

bad bunny

J BALVIN

ARCHANGEL

ELADIO CARRIÓN

THE ALPHA

Farruko

OZUNA

JHAY CORTEZ

Nicky Jam

WISIN

BEST TROPICAL ARTIST

GILBERTO SANTA ROSA

ROMEO SANTOS

LOUIS FIGUEROA

YAHAIRA PLACENCIA

WILLY GARCIA

EDDY HERRERA

GABRIEL PAGAN

MARC ANTHONY

CARLOS VIVES

SILVESTRE DANGON

BEST ARTIST SOUTH REGION (CHILE, ARGENTINA, BRAZIL, PARAGUAY, URUGUAY AND PERU)

NATHY PELUSO

ANITTA

EMILIA MERNES

DUKI

BIZARRAP

MARIA BECERRA

NICKI NICOLE

TIAGO PZK

LESLIE SHAW

BEST ARTIST IN THE ANDEAN REGION (COLOMBIA, ECUADOR AND VENEZUELA)

NACHO

MIKE BAY

MIRELLA CEASE

EVA LUNA

DANNY OCEAN

BLESSD

Ryan Castro

JEAN PIERO

FEID

KATIE ANGEL

BEST ARTIST NORTH REGION (CENTRAL AMERICA, MEXICO AND CARIBBEAN)

SECH

BOZA

JUSTIN QUILES

JAY WHEELER

JD PANTOJA

sofia kings

DALEX

INGRATEX

KENYA OS

ALEX ROSE

BREAKTHROUGH ARTIST

BLESSD

JD PANTOJA

BIZARRAP

TIAGO PZK

Ryan Castro

KHEA

ALVARO DIAZ

FEID

MUSIC PROMISE

DEKKO

EIX

KAMM

NICOLE VEGA

ANNASOPHIA

CHRIS LEBRON

MAXI

THE CHANGE

YOZUEL

ALVARO ROD

KIM LOAIZA

ANDREINA BRAVO

St. PETER

INFLUENCER OF THE YEAR

KUNNO

PHILIP SARUMA

LUISA FERNANDA W

DOMELIPA

STREET AND POCHE

LUISITO COMMUNICATES

SANTIAGO MATIAS / ALOFOKE

Marko

SEBES

MOLLUSK

ANDREA VALDIRI

THE POLYNESIANS

IBAI

THE CHOMBO

BEST REGIONAL POPULAR ARTIST

GOOD PIPE

JESSI URIBE

THE BLUE ANGELS

FIRM GROUP

CHRISTIAN NODAL

YEISON JIMENEZ

PAOLA JARA

FRANCE

ALEJANDRO FERNANDEZ

Angela Aguilar

BEST DOMINICAN URBAN ARTIST

THE ALPHA

ROCHY RD

KIKO THE CRAZY

CHIMBAL

NATTI NATASHA

BULOVA

RUBIO RUBIO

MARK B.

MOZART FOR

ULTRA MEGA CHEMICAL

THE MATERIALIST

BEST VIDEO

AWAY WITH ME (GREEICY, ALEJANDRO SANZ)

SAOKO (ROSALIA)

THE FAME (ROSALÍA, THE WEEKND)

I’M BACK (ADVENTURE, BAD BUNNY)

RED HEELS (SEBASTIAN YATRA)

IN DA GETTO (J BALVIN, SKRILLEX)

DON’T BE SHY (TIËSTO, KAROL G)

GOOD MORNING (WISIN, CAMILO, THE LEGENDARY)

SORRY BB (TAINY, BAD BUNNY, JULIETA VENEGAS)

BETWEEN US REMIX (TIAGO PZK, LIT KILLAH, MARIA BECERRA, NICKI NICOLE)

2005 (FONSECA, GREEICY, CALI AND THE DANDEE

BEST COLLABORATION