Heat Latin Music Awards 2022: List of nominees

James 6 hours ago Entertainment Leave a comment 84 Views

Getty

Heat Latin Music Awards 2022: Complete list of nominees.

Puerto Rican rapper Bad Bunny leads the list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022 with a total of five nominations. The seventh edition of the award ceremony will be held on June 2 on the paradisiacal beaches of Cap Cana in the Dominican Republic. .

Personalities such as Karol G, Wisin, J Balvin, Greeicy and Maria Becerra have four nominations for the Heat Latin Music Awards, one of the most important awards in the Spanish-speaking music industry.

This year, for the first time, the “LosHeat.Tv Trending Artist” recognition will be given to the celebrity who achieves the greatest possible interaction through the Heat Awards digital platform.

Know the complete list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022:

BEST MALE ARTIST

  • J BALVIN
  • PRINCE ROYCE
  • ROMEO SANTOS
  • CHRISTIAN NODAL
  • ALEJANDRO FERNANDEZ
  • NACHO
  • MALUMA
  • bad bunny
  • CARLOS VIVES
  • WISIN

BEST FEMALE ARTIST

  • Karol G
  • farina
  • ROSALIA
  • GREECY
  • EMILIA MERNES
  • NATHY PELUSO
  • ANITTA
  • MARIA BECERRA
  • EVALUNA MONTANER

BEST GROUP OR BAND

  • MORAT
  • FIRM GROUP
  • CNCO
  • ALEXIS AND FIDO
  • WISIN & YANDEL
  • PROPHETIC CULTURE
  • ZION & LENNOX
  • FLOOR 21
  • MAU AND RICKY
  • ADVENTURE

BEST ROCK ARTIST

  • JOHN
  • MORAT
  • MANNA
  • VELVET
  • FITO PAEZ
  • THE REAL DECADENTS
  • BAD FLARES
  • ELECTRIC DIAMOND

BEST POP ARTIST

  • GREECY
  • MIKE BAY
  • Tommy Torres
  • PETER CAPO
  • SEBASTIAN YATRA
  • CAMILO
  • LUIS FONSI
  • MANUEL TURIZO
  • KATIE ANGEL
  • FONSECA

BEST URBAN ARTIST

  • Karol G
  • bad bunny
  • J BALVIN
  • ARCHANGEL
  • ELADIO CARRIÓN
  • THE ALPHA
  • Farruko
  • OZUNA
  • JHAY CORTEZ
  • Nicky Jam
  • WISIN

BEST TROPICAL ARTIST

  • GILBERTO SANTA ROSA
  • ROMEO SANTOS
  • LOUIS FIGUEROA
  • YAHAIRA PLACENCIA
  • WILLY GARCIA
  • EDDY HERRERA
  • GABRIEL PAGAN
  • MARC ANTHONY
  • CARLOS VIVES
  • SILVESTRE DANGON

BEST ARTIST SOUTH REGION (CHILE, ARGENTINA, BRAZIL, PARAGUAY, URUGUAY AND PERU)

  • NATHY PELUSO
  • ANITTA
  • EMILIA MERNES
  • DUKI
  • BIZARRAP
  • MARIA BECERRA
  • NICKI NICOLE
  • TIAGO PZK
  • LESLIE SHAW

BEST ARTIST IN THE ANDEAN REGION (COLOMBIA, ECUADOR AND VENEZUELA)

  • NACHO
  • MIKE BAY
  • MIRELLA CEASE
  • EVA LUNA
  • DANNY OCEAN
  • BLESSD
  • Ryan Castro
  • JEAN PIERO
  • FEID
  • KATIE ANGEL

BEST ARTIST NORTH REGION (CENTRAL AMERICA, MEXICO AND CARIBBEAN)

  • SECH
  • BOZA
  • JUSTIN QUILES
  • JAY WHEELER
  • JD PANTOJA
  • sofia kings
  • DALEX
  • INGRATEX
  • KENYA OS
  • ALEX ROSE

BREAKTHROUGH ARTIST

  • BLESSD
  • JD PANTOJA
  • BIZARRAP
  • TIAGO PZK
  • Ryan Castro
  • KHEA
  • ALVARO DIAZ
  • FEID

MUSIC PROMISE

  • DEKKO
  • EIX
  • KAMM
  • NICOLE VEGA
  • ANNASOPHIA
  • CHRIS LEBRON
  • MAXI
  • THE CHANGE
  • YOZUEL
  • ALVARO ROD
  • KIM LOAIZA
  • ANDREINA BRAVO
  • St. PETER

INFLUENCER OF THE YEAR

  • KUNNO
  • PHILIP SARUMA
  • LUISA FERNANDA W
  • DOMELIPA
  • STREET AND POCHE
  • LUISITO COMMUNICATES
  • SANTIAGO MATIAS / ALOFOKE
  • Marko
  • SEBES
  • MOLLUSK
  • ANDREA VALDIRI
  • THE POLYNESIANS
  • IBAI
  • THE CHOMBO

BEST REGIONAL POPULAR ARTIST

  • GOOD PIPE
  • JESSI URIBE
  • THE BLUE ANGELS
  • FIRM GROUP
  • CHRISTIAN NODAL
  • YEISON JIMENEZ
  • PAOLA JARA
  • FRANCE
  • ALEJANDRO FERNANDEZ
  • Angela Aguilar

BEST DOMINICAN URBAN ARTIST

  • THE ALPHA
  • ROCHY RD
  • KIKO THE CRAZY
  • CHIMBAL
  • NATTI NATASHA
  • BULOVA
  • RUBIO RUBIO
  • MARK B.
  • MOZART FOR
  • ULTRA MEGA CHEMICAL
  • THE MATERIALIST

BEST VIDEO

  • AWAY WITH ME (GREEICY, ALEJANDRO SANZ)
  • SAOKO (ROSALIA)
  • THE FAME (ROSALÍA, THE WEEKND)
  • I’M BACK (ADVENTURE, BAD BUNNY)
  • RED HEELS (SEBASTIAN YATRA)
  • IN DA GETTO (J BALVIN, SKRILLEX)
  • DON’T BE SHY (TIËSTO, KAROL G)
  • GOOD MORNING (WISIN, CAMILO, THE LEGENDARY)
  • SORRY BB (TAINY, BAD BUNNY, JULIETA VENEGAS)
  • BETWEEN US REMIX (TIAGO PZK, LIT KILLAH, MARIA BECERRA, NICKI NICOLE)
    2005 (FONSECA, GREEICY, CALI AND THE DANDEE

BEST COLLABORATION

  • I WISH YOU BAD (ELADIO CARRION, KAROL G)
  • WHAT ELSE THEN? (J BALVIN, MARIA BECERRA)
  • BOTTLE AFTER BOTTLE (GERA MX, CHRISTIAN NODAL)
  • MEDAL (BLESSD, JUSTIN QUILES, LENNY TAVAREZ)
  • ELLA REMIX (BOZA, LUNAY, LENNY TAVÁREZ, JUHN, BEÉLE)
  • MON AMOUR REMIX (ZZOILO, AITANA)
  • FLYING REMIX (MORA, BAD BUNNY, SECH)
  • LOCO (JUSTIN QUILES, CHIMBALA, ZION & LENNOX)
  • AFTER PARTY (ALEX SENSATION, FARRUKO, PRINCE ROYCE, MARIAH ANGELIQ AND KEVIN LYTTLE)
  • FAITHFUL REMIX (WISIN, JHAY CORTEZ, ANUEL AA, MYKE TOWERS AND THE LEGENDARY)
  • DISCO (IAMCHINO, PITBULL)
  • THE HALF (NACHO, CARLOS VIVES, MIKE BAHÍA)

Source link

About James

Check Also

Jane Campion, the director who makes history at the Oscars

He is part of the limited list of nominees for Best Direction at the awards …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 D1SoftballNews.com, All Rights Reserved