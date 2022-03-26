Heat Latin Music Awards 2022: List of nominees

Puerto Rican rapper Bad Bunny leads the list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022 with a total of five nominations. The seventh edition of the award ceremony will be held on June 2 on the paradisiacal beaches of Cap Cana in the Dominican Republic. .
Personalities such as Karol G, Wisin, J Balvin, Greeicy and Maria Becerra have four nominations for the Heat Latin Music Awards, one of the most important awards in the Spanish-speaking music industry.
This year, for the first time, the “LosHeat.Tv Trending Artist” recognition will be given to the celebrity who achieves the greatest possible interaction through the Heat Awards digital platform.
Know the complete list of nominees for the Heat Latin Music Awards 2022:
BEST MALE ARTIST
- J BALVIN
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- CHRISTIAN NODAL
- ALEJANDRO FERNANDEZ
- NACHO
- MALUMA
- bad bunny
- CARLOS VIVES
- WISIN
BEST FEMALE ARTIST
- Karol G
- farina
- ROSALIA
- GREECY
- EMILIA MERNES
- NATHY PELUSO
- ANITTA
- MARIA BECERRA
- EVALUNA MONTANER
BEST GROUP OR BAND
- MORAT
- FIRM GROUP
- CNCO
- ALEXIS AND FIDO
- WISIN & YANDEL
- PROPHETIC CULTURE
- ZION & LENNOX
- FLOOR 21
- MAU AND RICKY
- ADVENTURE
BEST ROCK ARTIST
- JOHN
- MORAT
- MANNA
- VELVET
- FITO PAEZ
- THE REAL DECADENTS
- BAD FLARES
- ELECTRIC DIAMOND
BEST POP ARTIST
- GREECY
- MIKE BAY
- Tommy Torres
- PETER CAPO
- SEBASTIAN YATRA
- CAMILO
- LUIS FONSI
- MANUEL TURIZO
- KATIE ANGEL
- FONSECA
BEST URBAN ARTIST
- Karol G
- bad bunny
- J BALVIN
- ARCHANGEL
- ELADIO CARRIÓN
- THE ALPHA
- Farruko
- OZUNA
- JHAY CORTEZ
- Nicky Jam
- WISIN
BEST TROPICAL ARTIST
- GILBERTO SANTA ROSA
- ROMEO SANTOS
- LOUIS FIGUEROA
- YAHAIRA PLACENCIA
- WILLY GARCIA
- EDDY HERRERA
- GABRIEL PAGAN
- MARC ANTHONY
- CARLOS VIVES
- SILVESTRE DANGON
BEST ARTIST SOUTH REGION (CHILE, ARGENTINA, BRAZIL, PARAGUAY, URUGUAY AND PERU)
- NATHY PELUSO
- ANITTA
- EMILIA MERNES
- DUKI
- BIZARRAP
- MARIA BECERRA
- NICKI NICOLE
- TIAGO PZK
- LESLIE SHAW
BEST ARTIST IN THE ANDEAN REGION (COLOMBIA, ECUADOR AND VENEZUELA)
- NACHO
- MIKE BAY
- MIRELLA CEASE
- EVA LUNA
- DANNY OCEAN
- BLESSD
- Ryan Castro
- JEAN PIERO
- FEID
- KATIE ANGEL
BEST ARTIST NORTH REGION (CENTRAL AMERICA, MEXICO AND CARIBBEAN)
- SECH
- BOZA
- JUSTIN QUILES
- JAY WHEELER
- JD PANTOJA
- sofia kings
- DALEX
- INGRATEX
- KENYA OS
- ALEX ROSE
BREAKTHROUGH ARTIST
- BLESSD
- JD PANTOJA
- BIZARRAP
- TIAGO PZK
- Ryan Castro
- KHEA
- ALVARO DIAZ
- FEID
MUSIC PROMISE
- DEKKO
- EIX
- KAMM
- NICOLE VEGA
- ANNASOPHIA
- CHRIS LEBRON
- MAXI
- THE CHANGE
- YOZUEL
- ALVARO ROD
- KIM LOAIZA
- ANDREINA BRAVO
- St. PETER
INFLUENCER OF THE YEAR
- KUNNO
- PHILIP SARUMA
- LUISA FERNANDA W
- DOMELIPA
- STREET AND POCHE
- LUISITO COMMUNICATES
- SANTIAGO MATIAS / ALOFOKE
- Marko
- SEBES
- MOLLUSK
- ANDREA VALDIRI
- THE POLYNESIANS
- IBAI
- THE CHOMBO
BEST REGIONAL POPULAR ARTIST
- GOOD PIPE
- JESSI URIBE
- THE BLUE ANGELS
- FIRM GROUP
- CHRISTIAN NODAL
- YEISON JIMENEZ
- PAOLA JARA
- FRANCE
- ALEJANDRO FERNANDEZ
- Angela Aguilar
BEST DOMINICAN URBAN ARTIST
- THE ALPHA
- ROCHY RD
- KIKO THE CRAZY
- CHIMBAL
- NATTI NATASHA
- BULOVA
- RUBIO RUBIO
- MARK B.
- MOZART FOR
- ULTRA MEGA CHEMICAL
- THE MATERIALIST
BEST VIDEO
- AWAY WITH ME (GREEICY, ALEJANDRO SANZ)
- SAOKO (ROSALIA)
- THE FAME (ROSALÍA, THE WEEKND)
- I’M BACK (ADVENTURE, BAD BUNNY)
- RED HEELS (SEBASTIAN YATRA)
- IN DA GETTO (J BALVIN, SKRILLEX)
- DON’T BE SHY (TIËSTO, KAROL G)
- GOOD MORNING (WISIN, CAMILO, THE LEGENDARY)
- SORRY BB (TAINY, BAD BUNNY, JULIETA VENEGAS)
- BETWEEN US REMIX (TIAGO PZK, LIT KILLAH, MARIA BECERRA, NICKI NICOLE)
2005 (FONSECA, GREEICY, CALI AND THE DANDEE
BEST COLLABORATION
- I WISH YOU BAD (ELADIO CARRION, KAROL G)
- WHAT ELSE THEN? (J BALVIN, MARIA BECERRA)
- BOTTLE AFTER BOTTLE (GERA MX, CHRISTIAN NODAL)
- MEDAL (BLESSD, JUSTIN QUILES, LENNY TAVAREZ)
- ELLA REMIX (BOZA, LUNAY, LENNY TAVÁREZ, JUHN, BEÉLE)
- MON AMOUR REMIX (ZZOILO, AITANA)
- FLYING REMIX (MORA, BAD BUNNY, SECH)
- LOCO (JUSTIN QUILES, CHIMBALA, ZION & LENNOX)
- AFTER PARTY (ALEX SENSATION, FARRUKO, PRINCE ROYCE, MARIAH ANGELIQ AND KEVIN LYTTLE)
- FAITHFUL REMIX (WISIN, JHAY CORTEZ, ANUEL AA, MYKE TOWERS AND THE LEGENDARY)
- DISCO (IAMCHINO, PITBULL)
- THE HALF (NACHO, CARLOS VIVES, MIKE BAHÍA)