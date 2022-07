Heute im TV: In diesem Action-Kracher machen Angelina Jolie und Gerard Butler gemeinsame Sache – Kino News

Heute Abend lauft „Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens“ im TV. Das Sequel is clearly better as a sein erfolgreicher Vorgänger – und das nicht nur in Sachen Action, sondern auch, was die an die Indiana-Jones-Abenteuer angelehnte Story.

In “Lara Croft Tomb Raider” Angelina Jolie 2001 proves herself as the perfect Besetzung für die ebenso clevere wie kampfeslustige Games Ikone. But the film can be neither black nor cool Action-Sequenzen und grandioser Optik punkten, bot aber ligelich eine seelenlose Story without real berraschungen. Trotzdem strömten weltweit die Massen in die Lichtspielhäuser und machten ihn zur bis dato erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten. Für das Studio Paramount Pictures war es deshalb natürlich umgehend beschlossene Sache, ein Sequel zu produzieren. Zwei Jahre später wurde „Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens“ präsentiert, inszeniert von „Speed ​​1 + 2“-Director Jan De Bont. Und offenbar hatte man sich die Kritik an der allzu plumpen Geschichte des Vorgängers zu Herzen.

In seiner 3-Sterne-Kritik attestiert unser Autor Carsten Baumgardt jedenfalls, dass der Niederländer und sein US-Drehbuchautor Dean Georgaris here merklich mehr Wert auf eine ausgefeiltere Handlung legegt und zudem Laras Charakter mehrätten. Das big plus des Streifens seien aber dennoch einmal mehr die üppigen Schauwerte des quer über den Erdball führenden Abenteuers.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich “Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens” anzusehen, can be done on 16. July 2022 um 22.25 Uhr auf Vox tun. Alternativ gibt es den Film aber natürlich auch auf DVD und Blu-ray anyway as VOD:

» “Tomb Raider: Die Wiege des Lebens” at Amazon*

Darum Geht’s in “Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens”

Durch ein Erdbeben is vor der griechischen Küste eine sagenumwobene Kultstätte auf dem Grund des Mittelmeers freigelegt. With Hilfe eines Taucher-Teams entdeckt that Archäologin Lara Croft (Jolie) einen einen, einst von Alexander dem Großen erbauten Tempel. Here you will see, that berühmt-berüchtigte Büchse der Pandore mountains can be. But das Artefakt is not to be found. Dafür aber zumindest eine goldene Kugel, die wie eine Art Schatzkarte den Weg zur Büchse weist.

Bevor Croft das Objekt alldings in Sicherheit bringen kann, stürmt ein Trupp chinesischer Elite-Kämpfer herein und entreißt es ihr. Die Söldner Handeln im Auftrag des skrupellosen Wissenschaftlers und Biowaffenhändlers Dr. Reiss (Ciaran Hinds). Lara selbst kann gerade noch entkommen und wendet sich nun an einen alten Weggefährten, den Ex-Agents Sheridan (Gerard Butler). Gemeinsam versuchen sie, in den Besitz der Kugel zu gelangen, um potenll großes Unheil abzuwenden …

Jede Menge International Stars… und Til Schweiger!

Neben Angelina Jolie und „300“-Star Gerard Butler mischen in dem Abenteuerfilm außerdem auch der zuletzt für seinen Auftritt in „Belfast“ oscarnominierte Ciarán Hinds, Djimon Hounsou („Blood Diamond“), Noah Taylor („Peaky Blinders“) Leinwand-Raubein Graham McTavish (“Outlander”) mit. In one vergleichsweise unwichtigen Rolle als Handlanger für Hinds Figur ist zudem der deutsche Star Til Schweiger zu sehen.

Isn’t it “Indiana Jones 5” Schluss? Hollywood Legend deutet Karriereende an

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon acts es sich um einen sogenannte Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.