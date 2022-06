Hollywood: Angelina Jolie holds Salma Hayek for «Without Blood» an Bord

Salma Hayek is with Angelina Jolie for «Without Blood» sister work. Photo: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie is in unzähligen Filmen vor der Kamera zu sehen, nun sitzt sie erneut im Regiestuhl. Für ihren neuen Film arbeitet sie mit mehreren Mexikanern Zusammen.

Hollywood Star Angelina Jolie (47) holt für ihr neues Regie-Projekt ihre Kollegin Salma Hayek (55, «Frida», «Eternals») for die Kamera.

Auch Hayeks Landsmann, der Mexikaner Demián Bichir (58, «Alien: Covenant», «A Better Life»), is in the Drama «Without Blood» mitspielen, gab die Produktionsfirma Fremantle am Donnerstag (Ortszeit). Die Dreharbeiten in Italien sind bereits angelaufen.

Vorlage ist der Roman «Ohne Blut» des italienischen Bestseller-Autors Alessandro Baricco («Seide»), der sich um Krieg, Rache und Vergebung dreht. Jolie is also as Drehbuchschreiberin und Produzentin an Bord.

Zusammenarbeit mit Fremantle: Spielfilme, Dokus und TV-series



«Without Blood» is the first Projekt von Jolie mit dem Unternehmen Fremantle im Rahmen eines dreijährigen Filmvertrags. You will see Spielfilme, Dokus und TV-series realisieren und den Fokus dabei auf «vielfältige Stimmen aus der ganzen Welt» legen, which bekannt Produktionsfirma im März.

Oscar-Preisträgerin Jolie (“Durchgeknallt”) is the director of the unbroken film “In the Land of Blood and Honey” over eine Liebe während des Bosnienkriegs und das Kriegsdrama “Unbroken”. 2017 drehte sie «Der weite Weg der Hoffnung» über eine Kindheit unter dem kambodschanischen Regime der Roten Khmer. Auf der Leinwand war die sechsfache Mutter zuletzt an der Seite von Hayek in the Marvel-Blockbuster «Eternals» in der Rolle der Kämpferin Thena zu sehen.

dpa