How many Colombian athletes will be competing in the Bolivarian Games of Valledupar? | Sports

The Bolivarian Games of Valledupar 2022 are approaching and this Wednesday the delegation of Colombian athletes received the national pavilion from President Iván Duque.

In this act, in which the Minister of Sport Guillermo Herrera was also present, Duque presented the flag of our country to Íngrit Valencia and Carlos Ramírez, who will be the flag bearers at the opening ceremony of this sporting event.

In addition, the names of the 635 national athletes who will be competing in this sporting event, which will begin on June 24, were also announced.

Here is the complete list of athletes who will be in Valledupar 2022:

Athletics: Anthony Zambrano, Neyker Abello, Arnovis Dalmero, Angie Nagles, María Murillo, Laura Martínez, Muriel Coneo, Rosangélica Escobar, Johanna Arrieta, Yerlin Mesa, Jelssin Robledo, Jhon Berrio, Luna Nazarith, Shary Vallecila, Angélica Gamboa, Martha Araujo, Melissa González , Jennifer Rodríguez, Valería Cabezas, Kellys Arias, Fanor Escobar, Jhonny Rentería, Walter Viafara, Billy Julio, Jhon Perlaza, Carlos Flórez, Jhonatan Rodríguez, Jeisson Suáez, José Lemos, Stefanny Castillo, Gustavo Barrios, Sandra Lemos, Luis Viafara, Evelyn Rivera, Raul Mena, Nicolás Herrera, Brayan Rojas, Angie Nocua, Carlos Sanmartín, Geiner Moreno, Gilmar Correa, Natalia Linares, José Nieto, Diego Pinzón, Jorge Ruiz, Sandra Galvis, Leydy Romero, Arabelly Orjuela, Mayra Gaviria, Angie Orjuela, Carlos Palacios, Iván González, Arley Ibargüen, Kevin Mina, Manuel Soto, José Montaña, Evelis Aguilar, Nicolás Salina.

Badminton: Miguel Quirama, Daniel Borja, Jhon Bardugo, Dainne Marulanda, Juliana Giraldo, Yulieth Pérez, Sara Ávila and Laura Londoño.

Basketball: Wendy Coy, Isabel Rodríguez, Carolina López, Yuliany Paz, Alejandro Minota, Sebastián Valencia, Jorge Salazar, Yildon Mendoza, Yuli Viveros, Yanet Arias, Mayra Caicedo, Mabel Martínez, Laura Garrido, Jenifer Muñoz, Daniela González and Narlyn Mosquera.

Handball: Alexia Bejarano, Laura Jara, Juliana Motato, Silvia Córdoba, Mariana Vargas, Angy Asprilla, Sara Arcila, Valentina Real, Ana Rodríguez, María José Becerra, Susana Estrada, Luisa María Pineda, María Camila Rodríguez, Juliana Castaño, Cristian Cardona and Daniel Castaño .

Baseball: Ronald Ramírez, Gaspar Palacio, Sugar Marimon, Carlos de Ávila, Sergio Palacio, Eduin Villa, José Altamiranda, Jhon Peluffo, Carlos Díaz, Yeizer Marrugo, Randy Cuentas, Luis Arrieta, Edilberto Mendoza, Jesús Posso Bryan Niño, Edwin Pertúz, Jhonatan Lozada , Rafael Romero, David Lozano, Keiner Manrique, Luis Castro, Diover Ávila, Jesús Sepúlveda and Gersón Jiménez.

Bowling: Juliana Franco, Clara Guerrero, María José Rodríguez, Laura Plazas, Andrés Gómez, Jaime González, Santiago Mejía and Manuel Otálora.

Boxing: Yeni Arias, Yuberjen Martínez, Diego Motoa, Shirleidis Orozco, Diana Romero, Cristian Salcedo, Angie Valdés, Íngrit Valencia, Manuel Viáfara, Yilmar González, Jorge Vivas and Marlon Hurtado.

Cycling: Mariana Pajón, Andrea Escobar, Carlos Ramírez, Diego Arboleda, Fabio Castañeda, Duván Peña, Ana Roa, María Salamanca, Serika Guluma, Cristina Sanabria, Camila Valbuena, Andrea Alzate, Sara Moreno, Rodrigo Contreras, Walter Vargas, Diego Ochoa, Cristiann Muñoz , Aldemar Reyes, Brayan Sánchez, Kevin Moreno, Juan Ochoa, Cristian Ortega, Santiago Ramírez, Martha Bayona, Juliana Gaviria, Marianis Salazar, Mariana Herrera, Linar Rojas, Camila Sánchez, Julián Osorio, Juan Pablo Zapata, Jordán Parra and Juan Arango.

Rafting: Víctor Alexander Barón, Juan Sebastián Arbeláez, Diexe Narem Molina, Juan Camilo Bernal, Mónica Hincapié, Yurely Andres Marín, Karen Mayli Molina, Yerly Tatiana Muñoz, Leocadio Pinto, Miguel Pinzón, Alejandro Rodríguez, Madison Ibeth Velásquez, Sergio Jhohan David, Manuela Gómez , and Daniel Pachecho.

Equestrian: Raul Corchuelo, Juliana Gutiérrez, Diego Pérez, Diana Rey, Andrea Vargas, Anne Charlotte, Elissa Gallego, Andrés Gómez, Santiago Medina, Juan Carlos Tafur, Jorge Andrés Barrera, Juan Pablo Betancourt, Rodrigo Díaz Kraus, Enrique Goez.

Fencing: María Jaramillo, Alejandra Piedrahita, Valentina Triana, Oriana Tovar Jhon Rodríguez, Hernando Roa, Juan Catillo, María Figueredo, Mario Cáceres, Laura Guerra, Tatiana Prieto, Juliana Pineda, Miguel Ángel Grajales, Santiago Pachón, David Ospina, Jorge Murillo Díaz, María Angélica Blanco, Linda González, Jessica Morales, Linda Klimavicius, Luis Correa, Sebastián Cuellar, Mario Palacios and Edwin González.

Waterskiing: Daniela Verswyvel, Martin Verswyel, Santiago Correa and Juan Rojas.

Football: Angela Baron, Stefanía Perlaza, Yunaira López, Camila Reyes, Mariana Muñoz, Liced Serna, llana Izquierdo, Ingrid Guerra, Virleidys Quejada, Wendy Bonilla, Mary Álvarez, Ana Guzmán, Juana Ortegón, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Mariana Zamorano, Andres Alfonso , Hilder Arboleda, Rafael Mercado, Elver Arizala, Jordan Barrera, Juan Cortez, Juan Díaz, Simón García, Andres Gutiérrez, Alberto Higgins, Faver Aragón, Juan Obando, Oscar Perea, Jafe Pérez, Nicola Prophet, Richardson Rivas, Alexei Rojas, Andres Tovar, Valentina González and Natalia Giraldo.

Indoor football: Stiven Abril, Angellot Caro, Yulián Díaz, Jhonatan Toro, Camilo Gómez, Richar Gutiérrez, Dany Ortíz, Julián Pardo, Eduardo Riaño, Camilo Sánchez, Esteban Sánchez and Harrison Santos.

Weightlifting: Manuela Berrio, Yenny Álvarez, Concepción Úsuga, Julieth Rodríguez, Nathalia Llamosa, Mayling Echeverria, Miyareth Mendoza, Mari Sánchez, Valeria Rivas, Yeinny Geles, Miguel Suarez, Habib De Las Salas, Francisco Mosquera, Luis Javier Mosquera, Gustavo Maldonado, Santiago Rodallegas , Jhor Moreno, Andrés Serna, Yeimar Mendoza and José Estiven Villar.

Judo: Erika Andrea Lasso, John Jairo Futtinico, Luz Adíela Álvarez, Juan Pablo Hernández, Karen Daniela Muñoz, Arkángel Barboza, Cindy Paola Mera, Alexander Martínez, Luisa Fernanda Bonilla Daniel Paz, Brenda Olaya, Alejandro Escobar, Brigitte Carabali and William Salas.

Trampoline Gymnastics: Álvaro Calero Ramon, Katish Hernández Recalde, Ángel Hernández Recalde and Isabel Sofia Cárdenas Castro.

Rhythmic gymnastics: Lina Dussan Orozco, Kizzy Rivas Martínez, Vanessa Galindo Saavedra Nicol Mora Monsalve, Luna Henao Bedoya, Karen Duarte Fernández, Celia Medina, Angelica Guerrero Vázquez, Natalia Jiménez Tamayo and Adriana Mantilla Camargo.

Artistic gymnastics: Dilan Andrés Jiménez, Viseth Eliana Valenzuela, José Manuel Martínez, Daira Gisell Lamadrid, Kristopher Bohórquez, Juliana Ochoa, Christopher Robert Graff, María José Villegas, Sergio Andrés Vargas, Andrés Felipe Martínez, Ginna Escobar and Laura Valentina Pardo.

Struggle: Laura Rubio, Sandy Parra, Tatiana Hurtado, Katherine Rentería, Paula Montoya, Tatiana Rentería, Oscar Tigreros, Elkin Spain, Andrés Ramírez, Carlos Izquierdo, Miller Mondragón, Dicther Toro, Julián Horta, Esteban Mosquera, Carlos Muñoz, Haner Ramírez and Jhoan Bravo .

Golf: María José Uribe, Valery Plata, Camilo Aguado and Santiago Gómez.

Karate Do: Hernán Amaya, Juan Fernández, Guillermo Ramírez, Felipe Landázuri, Rubén Henao, Diego Lenis, Natalia Pachón, Stella Urango, Diana Ramírez, Wendy Mosquera and Shanne Torres.

Rowing: Zulay Gil Aristizabal.

Artistic Swimming: Melissa Ceballos, Laura Márquez, Estefanía Roa, Jennifer Cerquera, Sofía Abarca, Sarah Rodríguez, Isabella Franco, Kerly Barrera, Viviana Valle, Valentina Orozco and Gustavo Sánchez.

Open Water Swimming: Juan Castro, Mariana Libreros, Luis Bolaños and Maria Posso

Swimming Races: Laura Melo, Barbara Muñoz, Camila Agudelo, Manuela Libreros, Karen Durango, Juan Morales, Valentina Becerra, Santiago Corredor, David Céspedes, Juan García, Camilo Marrugo, Santiago Aguilera, Stefanía Gómez, Samantha Banos, Jimena Leguizamón, Sebastián Camacho, Sirena Rowe , David Arias, Esnaider Reales, Omar Pinzón, Jorge Murillo, Santiago Arteaga, Karina Vivas and Daniela Gutiérrez.

Water polo: Liz Guerrero, Juanita Pacheco, Tamara Ochoa, Gabriela Quiroga, María Delgado, Melanie Rojas, Salomé Agudelo, Isabela Ochoa, María Herazo, Juliana Ramos, Liz Guerrero, Juanita Pacheco, Tamara Ochoa, Gabriela Quiroga, María Delgado, Melanie Rojas, Salomé Agudelo , Isabela Ochoa, María Herazo and Juliana Ramos.

Rugby: María Arzuaga, Julián Navarro, Maribel Mestra, Jhon Urrutia, Laura Diosa, Andrés Téllez, Daniela Moncada, Michael Houston, Valentina Tapias, Diver Ceballos, Daniela Hurtado, Alain Altahona, Juliana Soto, Neider García, Valeria Cuartas, Alexander Ortiz, Valentina Álvarez , Alejandro Guisao, Camila Lopera, Álvaro Gamarra, Angela Álzate, Juan Agudelo, Sara Flórez and Bryan Guzmán.

Figure skating: Sandra Díaz García, Johanna Apolinar Sáchica, Deivi Rojas Gutiérrez, Juan Sebastián Lemus Otalorá.

Speed ​​skating: Valeria Rodríguez López, María Fernanda Timms Ariza, Gabriela Rueda Rueda, Mariana Chaparro Muñoz, Steven Villegas Ceballos, Andrés Jiménez Torres, Andrés Felipe Gómez Gómez and Juan Jacobo Mantilla Pinilla.

Archery: Ana Rendón, Daniel Betancur, Valentina Contreras, Antonio Enríquez, Valeria Yepes, Daniel Pineda, Pablo Gómez, Daniel Muño, Singh Jagdeep, Sara López, Alejandra Uzquiano and María Suárez.

Sport’s shot: Esteban Caro, Amanda Haydee Mondol, Danilo Caro, Valentina Reyes, Mariana Morales, Laura Valentina Olano, Kevin José Donado, Iván Camilo López, Juan Sebastián Rivera, Pedro Andrés Velasco, Juana Rueda and Alex Fernan Peralta.

Softball: María Fori, Chelsa Mclea, Natalia Alvarez, Sugey Solano, Danisha Livingston, Leny Hoyos, Darlys Pérez, Kerlyn Guzmán, Olivia Álvarez, Katherine Rodríguez, Kelly Torres, Solibeth Núñez, Mayra Espítatela, Sofía Reyes and Yina Ballesta.

Tennis: Carol Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez, Juan, Sebastián Gómez, Alejandro Hoyos and Nicolas Barrientos.

Triathlon: Diana Castillo Franco, Lina María Raga Prieto, Maira Vargas Vallejo, Carolina Velásquez, Carlos Quinchará Forero, Brian Moya Manrique, David Guete Quintero and Esteban Tibocha.

Taekwondo: Andrea Ramírez, Luis German Soto, Alba Lucero Gómez, Dariana Michel Suache, Katherine Dúmar, Isaac Mateo Vélez, Gloria Camila Mosquera Laura Olarte, Jefferson Alfredo Ochoa Leandro Rodrígue, David Felipe Paz, Juan David Bustamante and Miguel Angel Trejos.

Table tennis: Alex Otalvaro García, Manuela Echeverri Ocampo, Marta Casas Santiago, Cory Téllez Mejía, Julián David Ramos Buitrago, Santiago Montes Solarte, Camilo González Toro and Juliana Lozada Cárdenas.

Candle: Isabella Fonseca, Juana Rojas, Julián Ramírez, Paula Andrea Sánchez, Tomás De La Vega, Ana Sofía Bermúdez, Simón Gómez and Andrey Quintero.

Squash: Juan Camilo Vargas, Lucia Paola Bautista, Ronald Palomino, Andrea Gabriela Soria, Andrés Felipe Herrer, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Viviana Tovar and María Paula Tovar.

Volleyball: Cristian David Murillo, María Luisa Caicedo, Oliver Andrés Murillo, Nathalia Borrero, Marlon Mendoza, Angie Melisa Velásquez, Daniel Medina, Darlevis Mosquera, Juan Camilo Estupiñan Genesis Rodríguez, Leiner Aponza, Valerin Vanessa Carabali, Daniel Aponza, Sofía Cuartas, Samuel Jaramillo, Laura Vanessa Pascu, Santiago Andrés Ruiz, Jazmín Adriana Vergara, Roosvuelt Riol Ramos, Ana Karina Olay, Miguel Ángel Martíne, Kenia Alejandra Mendoza, Miguel Ángel Martínez and Laura Zapata.

Beach volleyball: Sneider de Jesús Rivas, Camilo Rivera, Juan Carlos Noriega, Johan Andrés Murray, Margarita Sofia Guzmán, Yuly Tatiana Ayala, Ana María Beltrán and Diana Marcela Ríos.