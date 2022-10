I ANDALUSIAN SYMPOSIUM OCCUPATIONAL MEDICINE AND RHEUMATIC DISEASES

I ANDALUSIAN SYMPOSIUM ON OCCUPATIONAL MEDICINE AND RHEUMATIC DISEASES

XX INTERCONFERENCE CONFERENCE OF THE SPANISH SOCIETY OF MEDICINE AND SAFETY AT WORK

NOVEMBER 9 AND 10 FROM 2022

ONLINE: ACCESS

WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022

17:30-17:45: INAUGURATION

Mr. Miguel Ángel Guzmán Ruiz. Deputy Minister of Health and Consumption of the Junta de Andalucía.

17:45-18:30: DIAGNOSTIC APPROACH TO THE PATIENT WITH ARTHROMYALGIA

Dr. Alejandro Escudero Contreras. Rheumatology Service. HU Queen Sofia. Cordova.

18:30-19:15: FIBROMYALGIA AND FUNCTIONAL CAPACITY

Dr. Inmaculada Jiménez Moleón. Rheumatology Service. HU San Cecilio. Grenade.

19:15-20:00: USEFULNESS OF ULTRASONOGRAPHY PERFORMED BY RHEUMATOLOGISTS

Dr. Francisco Gabriel Jiménez Núñez. Rheumatologist. HRH President.

THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022

17:00-17:45: WHEN SHOULD A RHEUMATOLOGIST DIAGNOSE AN INJURY AS OCCUPATIONAL?

Dr. Manuel Carpio González. Specialist in Occupational Medicine. Cordova

17:45-18:30: WHAT DOES A RHEUMATOLOGIST NEED TO KNOW ABOUT ADAPTATION AND LABOR DISABILITY?

Dr. Esther Álvarez Theurer. Specialist in Occupational Medicine. Provincial Coordinator of the Medical Unit for the Assessment of Disabilities (UMVI) of the Sanitary Services Inspection of Córdoba.

Dr. José Miguel Pardillos Lapesa. Specialist in Occupational Medicine. SEMST Vice President.

18:30-19:30: TABLE-COLLOQUIUM: RHEUMATOLOGICAL PATHOLOGY AND WORK

Dr. Pilar Niño García. Specialist in Occupational Medicine. SEMST President.

Dr. Manuel W. Gálvez Godoy. Specialist in Occupational Medicine. Secretary General SEMST.

Dr. Inmaculada Jiménez Moleón. Rheumatology Service. HU San Cecilio Granada.

Dr. Juan Manuel Martos Fernández. Rheumatologist. Private Medicine, Granada and Jaén.

MODERATE

Dr. Francisco Gabriel Jiménez Núñez. Rheumatologist. HRH President.

Dr. Alfonso Prieto Cuesta. Specialist in Occupational Medicine. AAMST President.

19:30-19:45: CLOSURE

presidents SAR, AAMST, SEMST