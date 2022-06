Home Hesse

Familienfreundlich: Der im Kreissaal integrierte Sectio-OP steht für planted Kaiserschnitte zur Verfügung. Oberarzt Dr. Andreas Worms (from left), Hebamme Bettina Wüst und Klinikdirektor Prof. dr. dr. Thomas Dimpfl freuen über dieses erweiterte Angebot für ihre schwangeren Patientsinnen. © Photo: Vera Glass

Für alle Fälle exzellent gerüstet. Klinikum hat Zentrum mit höchster Versorgungsstufe.

Vor einiger Zeit must be im Klinikum Kassel ein Frühchen per Kaiserschnitt were geholt, das nur rund 600 Gramm weighed: Die Mutter hatte im 6. Monat einen vorzeitigen Blasensprung und es war bald absehbar, dass eine natürliche Geburt warnicht mög. Das winzige Mädchen erblickte dann auch 3 Monate vor der Zeit das Licht der Welt, und zwar in einem neuen Bereich der Frauenklinik, der – direkt im Kreissaal – speziell für voraussehbare und damit planbare surgical Entbindungen eingerichtt wur. Nach einiger Zeit auf der Intensivstation und intenser Betreuung entwickelte sich das Frühchen übrigens prächtig.

There is only 2,600 children, who are pro Jahr in the Klinikum Kassel – zu rund 70 Prozent auf natürlichem Weg – auf die Welt come. Das sind annähernd doppelt so vale wie vor zehn Jahren. Tendenz: more increasing. Der bemerkswerte Anstieg der Geburten im Klinikum lies unter Anderem daran, that’s here the einzige sog. Perinatal center mit Level 1 in North Hesse is beheimatet. “Diesen besonderen Status haben wir, weil wir – gerade auch bei Früh- und Risikogeburten – the absolute highest Versorgungsstufe für Mutter und Kind nachweisen can be found”, erläutert Prof. dr. Thomas Dimpfl, Director of the Clinic for Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Denn hier sind Entbindungsstation, OP-Bereich, Intensivstation für Neuborne und die Kinderklinik – auch räumlich – eng miteinander verbunden. So stehen im Klinikum dann auch rund um die Uhr Spezialisten, von Hebammen und Geburtshelfern über Anasthesisten bis zu Kinderärzte und sogar Pediatric cardiologists.

Auch wenn die Mehrheit der Entbindungen natürlich und absolut problemlos verläuft: Here everything is prepared for the Notfall. For all the women with one risk, is it es desshalb ratsam, sich an ein solches Zentrum zu wenden. “Wir haben einen großen Rettungsschirm in der Ecke stehen und wenn es nötig ist, span wir ihn auf”, says Dr. Andreas Worms, Oberarzt und Sektionsleiter der Geburtshilfe. Aber die zijnden Mütter – und auch die Väter – sollen keinesfalls mit medizinischem Gerät konfrontiert, im Gegenteil: „Wir setzen auf Familienorientierte, natürliche Geburtshilfe – aber eben mit den Vorzügen und der Sicherheitteniktungster die“ im Gegenteil” im Gegenteil , Bettina Wust.

Der neue OP-Raum im Kreissaal ist auch den stetig steigenden Geburtenzahlen im Haus gefoutet und er steht jetzt also für planbare Kaiserschnitte (zB bei Mehrlingsgeburten oder der Größe oder Lage des Kindes) zur Verfügung. Und für die wachsende Zahl von Frauen, die eine Sectio Caesarea” (from lateinsch caesarea „kaiserlich“ and section „Schnitt“) wünschen, weil sievielleicht that Strapazen einer natürlichen Geburt avoid woolen. Denn es sind keinesfalls nur Prominent who Victoria Beckham oder Angelina Jolie, who herself is good for a vaginal birth entschieden.

Der bisherige OP-Bereich is jetzt ausschließlich für Notfälle genutzt – etwa, wenn sich that Herztöne des unborn Kindes dramatically change or that Nabelschnur um den Hals hat gewickelt. „Sobald sich abzeichnet, dass Mutter oder Kind gefährdet sind“, that bestätigt Sektionsleiter Dr. Worms, „cann unser Team in unserem Not-OP-Bereich immer sehr quick trade und das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt holen“.

„Wir sind also“, so Prof. Dimpfl, „for alle Fälle exzellent gerüstet“. (veg)

Zur Person

Prof. dr. dr. Thomas Dimpfl (60) is seit 2001 Director of the Frauenklinik am Klinikum Kassel and dort auch Leiter des IBZ. Der bundesweit ausgewiesene Experte für Brustkrebs und other gynäkologische Krebserkrankungen wurde mehrfach ausgezeichnet und ist in zahlreichenwisschaftlichen Verbänden engagiert. Dimpfl ist verheiratet und hat drei Söhne. © Photo: GNH

Hintergrund

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums bietet eine umfassende und competente Versorgung bei all Krankheitsbildern. Im Bereich der Geburtshilfe ist die Abteilung rund um die Uhr auf Risikoschwangerschaften und -geburten eingestellt. Für alle Fälle sind Kinderärzte und Neonatologists, Pediatric Surgeons and Pediatric Cardiologists rund um die Uhr einsatzbereit und vor Ort. Für eine bestmögliche Fürsorge rund um die Uhr neben dem betreuenden Arzt und Oberarzt stets drei Hebammen, ein Anästhesist und ein Pädiater als Ansprechpartner. The Klinik in dieser Hinsicht erfüllt all strukturellen Voraussetzungen, ist sie in diesem Bereich zertifiziert. (veg)

