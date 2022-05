In video, Katy Perry disguised as a mermaid falls heavily on the set of American Idol

The 37-year-old singer had donned the costume of Ariel the little mermaid on the occasion of a special Disney evening … Not really designed to sit on a chair.

The palme d’or for the fall is attributed to Katy Perry. On the occasion of the broadcast American Idol’s Disney Nightwhich took place in Florida on Sunday 1er May, Katy Perry transformed into Ariel, the most famous of the little mermaids. Red hair, purple shell bustier and green mermaid tail, this very similar costume, to say the least, was not practical at all.

In a video posted the next day, on the pop star’s own Instagram account, the presenter, Ryan Seascrest, is seen doing his show when his eyes widen following the fall of Orlando Bloom’s wife. , off camera. Amid laughs, he rushes to help fellow jurors Luke Bryan and Lionel Ritchie put 1-year-old Daisy Bloom’s mother back in her chair, unable to do so on her own. “Damn fins [emoji sirène} balayez pour voir ce qui a presque failli me tuer», a légendé la trentenaire. En effet, sur le même post, on y voit l’arme du crime, la fourchette de la petite sirène, légèrement tordue.

En vidéo, Katy Perry demande à Orlando Bloom de monter sur scène pour lui desserrer son bustier

Plus facile de glisser de sa chaise que dans le costume

En plus d’avoir publié sa propre chute sur son réseau social, Katy Perry a aussi révélé à ses fans comment elle s’est transformée en petite sirène. Sur une série de clichés, avec la légende «retour sur un p’tit sushi du dimanche», on y voit l’interprète de I Kissed A Girl, allongée sur le sol avec pas moins de cinq personnes pour l’aider à enfiler son costume. Tout ceci sous le regard désespéré de son chien, Nuggets, déguisé en polochon, le meilleur ami d’Ariel.

Enfin, pour que tout le monde comprenne bien à quel point ce costume était plus esthétique que pratique, un dernier petit clip la montre juchée sur un diable (un petit chariot, NDRL), en train de se faire pousser par les deux autres jurés pour entrer sur le plateau de l’émission. L’expression «Il faut souffrir pour être belle» n’a jamais été aussi véridique que pour l’artiste.