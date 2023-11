Monster Notebook and Intel are designed to work, espor several heyecanla takip ettiği ‘Intel Monsters Reloaded 2023 PUBG Battlegrounds Turnuvası’ başladı. Toplamda 75,000 TL değerindeki ödül espor oyuncularının sabırsızlıkla beklediği Intel Monsters Reloaded 2023 PUBG Battlegrounds turnuvasının beyük finals 8, 9 and 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirile cek. Turn the pages from monsternotebook.com.tr üzerinden yapılabilecek.

75,000 TL değerinde ödül havuzu

Intel Monsters Reloaded is an amateur and professional who works with his seviyedeki oyuncuya espor heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. Turnuva, açık elemelerle başlıyor. Bo5 formatıyla oynanacak açık eleme, 2 gruba ayrılmış 32 takımı barındıracak.

Grubunda y çok puanı toplayan 8 takım o haftanın açık eleme finaline yükselecek. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği açık eleme finalnde ise y çok puan toplayan 3 takım büyük final aşamasına yükselecek. 3 hafta boyunca devam edecek olan açık elemelerin sona ermesiyle 9 takım büyük final biletini almaya hak kazanacak.

Buy final aşaması 3 gün sürecek

Turnuvanın nefes kesen buy finals ise 8, 9 v 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final purchase, after 9 to 7 days, up to 75,000 TL on the first day of purchase. Toplamda 15 maçtan oluşacak final purchase aşaması 3 gün boyunca devam edecek. Turn the pages from monsternotebook.com.tr üzerinden yapılabilecek.

“Oyuncuların yanında olduğumuzu onlara hissettirmeyi sürdüreceğiz.”

Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Monster Notebook olarak ürün, hizmet ve üstün müşteri deneyimi kanadındaki gücümüzü ekosistemin tamamına yayıyoruz. In addition to the old ecosystems, you will be able to see the details of the information provided by the user, who will pay attention to the general information provided in the current version.şıyoruz. Türkiye oyun ecosisteminin y sevilen aktörlerinden biri olarak hem ülkemizde hem de globaldespora yatırım yapmaya devam edecek, oyuncuların yanında olduğumuzu onlara hissettirmeyi sürdüreceğiz. Benzersiz müsabakaların yaşanacağı turnuvaya katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum.” to dedicate.

Açık Eleme Takvimi