Jadwal PUBG Mobile PMGC 2023 Minggu Kedua, Tim Indonesia by Grup “Red” Berlaga

KOMPAS.com – Setelah group “Green” yang bertanding pekan lalu lalu, kini giliran group “Red” yang berkompetisi di babak League Stage PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2023 minggu kedua.

Grup ini berisi 16 tim dari berbagai deniala. Say dalamnya, ada satu tim yang berasal dari Indonesia yaitu Morph GPX.

Sama seperti tim Indonesia lainnya, yaitu Persija Evos dan Alter Ego Ares di grup Green kemarin, Morph GPX akan bertanding dalam 24 ronde yang dibagi ke dalam 4 hari (6 ronde per hari), from November 9 to 12, 2023.

Pertama round di setiap harinya akan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB, sedangkan ronde terakhir akan rampung sekitar pukul 20.30 WIB. Dengan begitu, setiap ronde kira-kira akan berlangsung selama kurang dari 50 menit.

Nantinya, tiga tim teratas di akhir klasemen grup Red, yang tentunya memiliki total poin terbanyak, akan melaju ke babak Grand Finals PMGC 2023.

Baca plays: Hasil PUBG Mobile PMGC 2023 Minggu Pertama, Tim Indonesia Masuk Survival Stage

Kemudian, posisi keempat hingga kesebelas akan melaju ke babak Survival Stage until the ticket memperebutkan ke Grand Final. Sisanya, yaitu lima tim terbawah, akan tereliminasi dari PMGC 2023.

Adapun poin bisa diperoleh dengan cara mengeliminasi pemain lain (1 point) dan bermain sebaik mungkin agar mendapatkan posisi ranking teratas di tiap ronde (tim yang mendapatkan kemenangan alias “WWCD” tiap ronde mendapatkan 10 points).

No, would you think about the Red group’s bertanding? Daftar tim yang masuk ke dalam grup Red bersama Morph GPX, beserta asal tim tersebut, bisa dilihat dalam informasi berikut ini:

1. Seventh Element (Pakistan)

2. DUKSAN Esports (Korea Selatan)

3. FaZe Clan (Thailand)

4. HAIL Esports (Thailand)

5. iNCO Gaming (Brazil)

6. INTENSE GAME (Brazil)

7. Konina Power (Kazakhstan)

8. Morph GPX (Indonesia)

9. N Hyper Esports (Amerika Serikat)

10. NASR eSports (Amerika Serikat)

11. NB Esports (Mongolia)

12. Next Rüya (Turkish)

13. Nigma Galaxy (Iraq)

14. Nongshim RedForce (Korea Selatan)

15. Six two eight (China)

16. Yoodo Alliance (Malaysia)

Adapun jadwal babak League Stage for the Red group, start playing peta (map) yang dimainkan, bisa disimak dalam informasi berikut ini, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Liquipedia, Rabu (8/11/2023).

Semua pertandingan ini bisa ditonton secara online melalui channel YouTube PUBG Mobile Esports di tautan berikut ini.

Baca plays: Daftar Tim, Jadwal, and Cara Nonton PUBG Mobile PMGC 2023

Jadwal PMGC 2023 League Phase Red Group

Hari Pertama, Kamis, November 9, 2023

Round 1 (Sanhok): 17.05 WIB

Round 2 (Erangel): 17.40 WIB

Round 3 (Erangel): 18.25 WIB

Round 4 (Erangel): 19.10 WIB

Round 5 (Miramar): 19.50 WIB

Round 6 (Miramar): 8:30 p.m. WIB

Hari Kedua, Jumat, November 10, 2023

Round 7 (Sanhok): 17.05 WIB

Round 8 (Erangel): 17.40 WIB

Round 9 (Erangel): 18.25 WIB

Round 10 (Erangel): 19.10 WIB

Round 11 (Miramar): 19.50 WIB

Round 12 (Miramar): 8:30 p.m. WIB

Hari Ketiga, Sabtu, November 11, 2023

Round 13 (Sanhok): 17:05 WIB

Round 14 (Erangel): 17.40 WIB

Round 15 (Erangel): 18.25 WIB

Round 16 (Erangel): 19.10 WIB

Round 17 (Miramar): 19.50 WIB

Round 18 (Miramar): 8:30 p.m. WIB

Hari Keeppat, Minggu, November 12, 2023

Round 19 (Sanhok): 17.05 WIB

Round 20 (Erangel): 5:40 p.m. WIB

Round 21 (Erangel): 18.25 WIB

Round 22 (Erangel): 19.10 WIB

Round 23 (Miramar): 19.50 WIB

Round 24 (Miramar): 8:30 p.m. WIB

Dapatkan Update berita pilihan give breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, click on the link https://t.me/kompascomupdate, join kemudian. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.