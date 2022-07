Jennifer Lopez und Ben Affleck: Diese Stars Heirates in Las Vegas

Jennifer Lopez and Ben Affleck are known in Las Vegas – who are other Promis bereits for ihnen.

Jennifer Lopez (52) hat ihren Verlobten, Ben Affleck (49), geheiratet. Both of these Mega-Stars have no problem at all with Luxus-Hochzeit mit hunderten Gästen, without heirateten im engen Kreis in Las Vegas. Bennifer sind jedoch längst nicht die ersten Promis, who lived in Vegas das Jawort. Auch diese Stars haben dort geheiratet.

Elvis Presley: That Las Vegas Legend



Practically as Promi-Vorbild für Las-Vegas-Hochzeiten gilt der “King of Rock ‘n’ Roll”, Elvis Presley (1935-1977). Am 1. Mai 1967 heiratete er dort Priscilla Presley (77). Both of these go for a special course in Zeremonie im Aladdin-Hotel das Jawort. Bis heute gibt es zahlreiche Elvis impersonators in Vegas, who nicht selten bei spontanen Hochzeiten etwa serve as Musikeinlage. Dabei were Elvis und Priscilla Presley gar nicht das first bekannte Promi-Paar, das in Las Vegas heiratete.

Ein Jahr zuvor trauten sich beispielsweise schon Frank Sinatra (1915-1998) und die Schauspielerin Mia Farrow (77) in der Stadt im US Federal State Nevada. In 1966 both went to the Sands-Hotel den Bund der Ehe, but in 1968 they both happened.

Britney Spears war nur für 55 Stunden verheiratet



Eine der kürzesten Promi-Vegas-Ehen war die von Britney Spears (40) und ihres Jugendfreunds Jason Alexander (40). Both of them heirateten in January 2004 in derselben Kapelle wie Lopez und Affleck, der “Little White Wedding Chapel”. Nach nur 55 Stunden wurde die Ehe wieder annulliert. Wenige Monate später gab Spears dann Kevin Federline (44) das Jawort.

Auch Angelina Jolie (47) und Billy Bob Thornton (66) heiratten im Jahr 2000 in Las Vegas. Both of these were very few Monate ein Paar, bevor sie sich das Jawort gaben. 2003 trat die Scheidung der Hollywood-Stars in Kraft.

Im Dezember 1991 Cindy Crawford (56) und Richard Gere (72) right spontaneously in the “Little Church Of The West” den Bund fürs Leben. Anstatt eines Hochzeitskleides trug Cindy Crawford damals einen blue Armani-Anzug. 1995 aber auch diese Ehe happened.

Demi Moore and Bruce Willis make up three Töchter



Eine der wohl am längsten andauernden Vegas-Hochzeiten war die von Demi Moore (59) und Bruce Willis (67). Das Paar ließ sich 1987 trauen, trennte sich 1998 und wurde 2000 history. Sie sind Eltern der drei Töchter Rumer (33), Scout (30) and Tallulah (28).

Im Mai 2019 heirateten Jonas-Brothers-Star Joe Jonas (32) und die “Game of Thrones”-Darstellerin Sophie Turner (26) im Anschluss an die Billboard Music Awards ebenso in Las Vegas. Another spontaneous Zeremonie nahm auch Star-DJ Diplo (43) teil, der die Trauung bei Instagram livestreamed. Im darauffolgenden Juni traten who both erneut vor Familie und Freunden in Frankreich vor den Altar.

Ebenfalls in Las Vegas heirateten unter others Nicolas Cage (58) und Riko Shibata, David Harbor (47) und Lily Allen (37), Carmen Electra (50) und Dennis Rodman (61), Shia LaBeouf (36) und Mia Goth (28 ), Joan Collins (89) and Peter Holm (75) as well as Pamela Anderson (55) and Rick Salomon (54).

SpotOnNews