Nicht nur die Fans sind im Verleumdungsprozess in “Team Johnny” und “Team Amber” – auch frühere Kollegen des “Fluch der Karibik”-Stars.

Die Vorwürfe häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Rufschädigung und unglaublichviele weitere spicy Details were im Prozess zwischen den Schauspielern Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) aktuell im Gerichtssaal im Bezirk Fairfax in Virginia durchgekaut. “Team Johnny” or “Team Amber”? Dazu nehmen nicht nur die Fans in the social media Medien Stellung, sondern auch Kollegen und Ex-Lover des “Fluch der Karibik”-Stars. Hinzu bowls vale Netz-Spekulationen – so auch über Johnny Depp und seine Anwältin Camille Vasquez: More zu ihrer Beziehung im Video!

Alcohol und Joints: Ellen Barkin lässt kein gutes Haar an Johnny Depp Während sich NSYNC”-Star Lance Bass über den Prozess ausließ, indem er eine Gewaltszene nachstellte – und zu Recht einen Shitstorm dafür cassierte – wurde Schauspielerin Ellen Barkin (68) sogar in den Zeugenbei wreppenend den Zeugenbei wrphrenund . “Fear and Loathing in Las Vegas” eine Liaison, ihre Messages über ihren Ex fallen wenig positiv auf: “Er hat immer getrunken und Joints geraucht!”, so Barkin.

Kritik an Depp: Wutausbrüche und mangelnde Professionalität So löcherte Depp sie mit Fragen wie “Wohin gehst du? Mit wem triffst du dich? Was machst du?” Vor Wut soll er sogar eine Weinflasche durch ein Hotelzimmer geworfen haben. In one Videoaussage Johnny Depps Ex-Agentin Tracey Jacobs – who hat ihn über 30 Jahre lang dereten – über seine mangelnde Professionalität, who hated there unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Set hatte: “Die Crew mag es nicht, der Starzitzenlang, herum bisitzen endlich eintrifft.” But es gibt auch zahlreiche Kollegen, who finally “Team Johnny” sind – “nypost.com” hat that Pro-Johnny-Kommentare sister ammengetragen.

Rückenwind für Johnny: Co-Stars Eva Green und Winona Ryder über den Schauspieler So würde “Fluch der Karibik”-Co-Star Eva Green (41) Johnny Depp “defend jederzeit.” Sie sagte letzte Woche: “Ich habe keinen Zweifel daran, dass Johnny mit seinem guten Namen und seinem wunderbaren Herzen aus der Sache hervorkommt – und das Leben wird für ihn und seine Familie besser sein, if you zuvor.” Auch Ex Winona Ryder (50) stärkt dem Schauspieler den Rücken und sagte im UK-Prozess 2020 aus: “Ich spreche von meinen eigenen Erfahrungen, da ich während seiner Ehe mit Amber ja nicht dabei war. Aber nach meiner so völlig different, die war, war ich absolut schockiert, verwirrt und verärgert, als ich die An accusungen gegen ihn hörte.”

Final “Team Johnny”: Angelina Jolie and Anne Hathaway Schauspielerin Angelina Jolie (46), die gemeinsam mit Johnny Depp in “The Tourist” (2010) vor der Kamera stand, sagte damals: “Er ist ein wirklich experimentaleller, tief fühlender Künstler, der val gibt und am Set allen und seinen Schauspielkollegen gegenüber sehr liebenswürdig ist.” Von Größenwahn will auch Anne Hathaway (39), who plays with Johnny in Tim Burton’s (63) “Alice im Wunder”-Land-Films, nichts doen: “Ich bewundere das so sehr – er [der Erfolg] ist ihm nicht nur nicht zu Kopf gegestiegen, es hat ihn auch kein Jota changes – und ich Denke, that ist bemerkswert.”

Hintergrund†





