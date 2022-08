Jon Bon Jovi: Sein Sohn Jesse Bongiovi hats herself

The Hollywood News in the GALA Ticker: Jon Bon Jovis Sohn Jesse is out +++ Angelina Jolies Tochter Zahara starts in Studium.

Hollywood News 2022 im GALA Ticker



2. August 2022



Jon Bon Jovis Sohn Jesse is out



Schöne Nachrichten von Jon Bon Jovi, 60: Sein ältester Sohn Jesse Bongiovi, 27, is lobt. Am vergaanen Wochenende soll er seiner Partnerin, TV-Produzentin Jesse Light, auf seinem Anwesen in the Hamptons in the US-Bundesstaat New York einen Antrag habe. Auch der Rockstar sowie Lights Familie seien dabei gesen sein, messageet “Page Six”.

Bongiovi, der seinen eigenen Weinhandel betreibt, teilt more Schnappschüsse des romanticen Moments. In seinem Garten, der mit zahlreichen Blumen und Kerzen dekoriert ist, geht there vor seiner Liebsten auf die Knee. Das Paar kisses you love. Im Anschluss sollen that Frischverlobten in any case have all Anwesenden laut “Page Six” in der Surf Lodge in Montauk gefeiert. Dort hätten sich Jesse und Jesse 2018 einst kengelernt. Bongiovis Bruder Jake, 20, und dessen Freundin, “Stranger Things”-Star Millie Bobby Brown, 18, sollen dem glücklichen Paar von London aus gratuliert haben.

1. August 2022



Angelina Jolie: Great Changes for Touring Zahara



That little Zahara Jolie-Pitt, 17, has become very big. Angelina Jolie, 47, teilt auf ihrem Instagram ein Bild von ihrer geliebten Tochter und ihren Kommilitoninnen, denn Zahara starts ihr Leben as eine Studentin des Spelman-Colleges.

“Zahara mit ihren Spelman Schwestern! Alles Gute an all die neuen Studierenden, die dieses Jahr. Ein ganz besonderer Ort und eine Ehre, ein Familienmitglied als neues Spelman-Mädchen zu haben”, writes die Schauspielerin als Beschreitrag unter den. Stolzer könnte die Mama wohl nicht sein!

