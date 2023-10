Kolaborasi PUBG Mobile x Dodge, tiga mobil siap meraung keras di medan tempur!

PUBG Mobile x Dodge collaboration menjadi kolaborasi berikutnya dari PUBG Mobile dengan brand mobil ternama atau seri otomotif di dalam permainan.

PUBG Mobile, a popular salah satu game for mobile devices that collaborates with Dodge, merek mobil muscle car asal Amerika. Dodge dikenal cukup ikonik dengan kendaraan yang memiliki power, performance dan style.

Kolaborasi PUBG Mobile x Dodge sukses besar di wilayah Amerika Utara (NA) dan Selatan (LATAM) tahun 2022. Babak kedua dari kolaborasi ini meningkatkan dukungannya memberi kesempatan kepada pemain di seluruh dunia untuk memasuki jalan ray dengan kendaraan luar Biasa Bergenre Muscle Car.

PUBG Mobile x Dodge collaboration between Koegnisegg, Lamborghini, and McLaren.

Kolaborasi PUBG Mobile x Dodge, hasil gabungan dunia game dan inovasi otomotif

Credit: PUBG Mobile Indonesia

Kolaborasi PUBG Mobile x Dodge hadir tanggal September 15 hingga November 6, 2023. Kolaborasi ini menghadirkan tiga mobil andalan Dodge ke dalam PUBG Mobile. Tersedia dalam pilihan warna eksklusif untuk game battle royale ini.

Pemain akan merasakan dunia Dodge dan mendapat kesempatan mencoba dua mobil dari Dodge yaitu Dodge Challenger SRT Hellcat and Dodge Charger SRT Hellcat yang dinamakan sesuai raungan karakteristik monthly.

Credit: PUBG Mobile Indonesia

Bersama dengan kedua seri di atas, hadir juga sebuah model mobil listrik, Dodge Hornet GLH yang tidak kalah menarik.

Vincent Wang selaku Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games shares the collaboration between PUBG Mobile and Dodge sebagai bentuk penggabungan dunia permainan (game) dan inovasi otomotif.

“Tim PUBG Mobile sangat senang megumumkan kemitraan kami dengan Dodge, gabungan dunia permainan dan inovasi otomotif,” said Vincent Wang.

Dodge Challenger SRT | Credit: PUBG Mobile Indonesia

“Dengan berbagai varian warna dari mobil ikonik mereka yang hadir dalam permainan, kami menggabungkan kegembiraan berdebar dari mobil muscle car yang ikonik dengan intense strategies PUBG Mobile. Kami berharap para pemain menyukai apa yang ditawarkan kolaborasi ini”, tuturnya.

Mewakili Dodge, Tim Kuniskis selaku CEO juga menyambut baik kolaborasi bersama PUBG Mobile di mana Kuniskis menyatakan kolaborasi ini menjadi bukti Dodge berhasrat kiss untuk berinovasi dan mengembangkan perform.

“Dodge selalu didorong oleh hasrat terhadap performa, inovasi dan mendorong batas dari apa yang mungkin,” kata Tim Kuniskis. “Kolaborasi kami dengan PUBG Mobile adalah bukti philosophers ini, maka bergabunglah untuk menghadirkan kegembiraan luarbiasa dari muscle car berperforma tinggi kami ke dalam dunia game yang dinamis”, pungkas dia.

Dodge Challenger SRT Hellcat completes with Blaze and Lime, while Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak also includes Hellfire.

Dodge Charger SRT | Credit: PUBG Mobile Indonesia

Kolaborasi ini juga akan memperkenalkan Dodge Hornet GLH yang dikenal dengan dengan yang lebih rendah dan saluran pembuangan yang Telah di-upgrade. Seri mobil ini hadir dalam warna Redline, Sunburst and Scarlet Sting.

Dodge Hornet GLH | Credit: PUBG Mobile Indonesia

Jadi, kalian tunggu apa lagi? Ayo koleksi seluruh seri mobil-mobil terbaik dengan realizes elegant lebih di dalam medan tempur sekarang.

