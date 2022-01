LBA, RESULTS AND RANKING AFTER DAY 17 – BOLOGNABASKET

Results and standings after 1st 17th day, which saw two matches postponed.

Virtus temporarily hooks Milan in first place, Fortitudo is joined by Cremona.

Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna 76-83

Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia 85-82

Allianz Basketball Trieste – Carpegna Prosciutto Pesaro 89-78

Dolomiti Energia Trentino – GeVi Napoli Basket 85-72

Fortitudo Kigili Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona 74-92

Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari 97-86

UNAHOTELS Reggio Emilia – Openjobmetis Varese POSTPONED

NutriBullet Treviso Basket – A | X Armani Exchange Milan POSTPONED

CLASSIFICATION

POS. TEAM POINTS MATCHES

1 A | X Armani Exchange Milan 26 13/2

2 Virtus Segafredo Bologna 26 13/3

3 Allianz Pallacanestro Trieste 18 9/6

4 Dolomiti Energia Trentino 18 9/6

5 Bertram Derthona Basket Tortona 18 9/7

6 Germani Brescia 18 9/7

7 Happy Casa Brindisi 16 8/8

8 UNAHOTELS Reggio Emilia 14 7/8

9 Banco di Sardegna Sassari 14 7/9

10 Umana Reyer Venice 14 7/9

11 GeVi Napoli Basket 14 7/9

12 NutriBullet Treviso Basket 12 6/8

13 Carpegna Pesaro ham 12 6/10

14 Vanoli Basket Cremona 10 5/11

15 Fortitudo Kigili Bologna 10 5/11

16 Openjobmetis Varese 8 4/10