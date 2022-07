Mit ihrem Cover on the Vogue according to Leni Klum der Durchbruch von null on 100. Ihre Mama Heidi Klum hat ihr deshalb ein besonderes Gift gemacht.

Los Angeles – An Leni Klum (18) kommt gefühlt nobody mehr vorbei, der sich für Promi-News interessiert: Die älteste Tochter von Heidi Klum (49) hatte vor einigen Monaten ihren Durchbruch mit einem Cover auf der deutschen Ausgabe des Modemagazins Vogue.magazins Seitdem verläuft ihre Karriere steep nach oben.

Name Leni Olumi Klum Born 4. Mai 2004 (Alter 18 Jahre) in New York City Große 1.63 Meters

Leni Klum in Interview at Vogue: Mama Heidi Macht ihr ein besonderes Gift

Logical, that Mama Heidi stolz auf ihre Tochter ist. In einem aktuellen Interview auf dem Youtube-Kanal der vogue plaudert Leni aus dem Nähkästchen – und erzählt unter otherm, welches besondere Gift ihre Modelmama ihr after dem ersten Shooting uberreicht hat.

In the Video-Interview, Leni den Inhalt ihrer Handtasche vor, ein bereits etabliertes Format der vogue, and dem unter otherm bereits Stars that Angelina Jolie or Kylie Jenner have taken over. Dabei offenbart die 18-Jährige zuallererst: Sie besitzt nur fünf Handtaschen. Für ein Model, that is mutmaßlich im Luxus aufgewachsen ist, that is erstmal überraschenend modest. Zuletzt klärte Leni Klum im Interview über Marotten von Mama Heidi auf.

Heidi Klum gives Leni a besonderen Ring nach ihrem Vogue-Shooting

But ihr vermeintliches Leben im Luxus insists durch, if Leni im Interview ein besonderes Stück aus ihrer Tasche seeht: einen funkelnden Ring with the inscription “Love”, wobei statt dem “O” ein roter Rubin das Stück schmückt. Der Ring sei für das Model eine Art Talisman und habe eine tiefere Bedeutung.

“Meine Mama hat mir den giftt, if I have my first deutsches Vogue Cover have power”, Erklärt Leni im Video-Interview. Das Cover aus dem Januar 2021 war der first Model-Job der 18-Jährigen. Es says sie und ihre Mutter Heidi Klum. Danach follows auch Solo-Shootings für Leni, etwa für die „Glamour“ or die „Haper’s Bazaar“.

Leni Klum always has a besonderen Ring in ihrer Tasche. © Faye’s Vision/Cover Images/Imago; Image Press Agency/Image; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Den Ring hat Heidi Klum all things nicht neu kauft, who Leni weiter verrät. „Er gehörte meiner Uroma Leni und nach ihr bin ich benannt.“ Sie habe den Ring zunächst an Heidi weitergegeben. “There is always in meiner Tasche”, so Leni.

Gift for Mama Heidi hat tiefere Bedeutung – Leni Klum in Interview

Taschen connects the Nachwuchsmodel aber nicht nur roads des Erbstücks mit ihrer Familie. Auf die Frage hin, mit wem Leni Klum gerne die Handtasche tauschen würde, entschied sie sich im Interview für die von Mary Poppins or die von ihrer Oma Erna. Scheinbar ist ihre Tasche nicht fell smaller than those, des bekannten Kindermädchens.

„Ich ernere mich noch daran, if we have Disneyland gefahren sind, hatte sie sieben bought Eier in der Tasche, Karotten, ganz val Schokolade und other Süßigkeiten“, so Leni. In ihrer own Tasche habe sie heute noch ever Chips oder other Snacks dabei.

