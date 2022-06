Will Hollywood Star Brad Pitt etwa kürzer treten? With fast 59 years is the Karriere-Ende für den Schauspieler offenbar langam absehbar. Everything, was vor ihm lies, sei seine “letzte Etappe”, erklärt Pitt in einem Interview. Langeweile dared to be with the Ex von Angelina Jolie jedoch nicht aufkommen.

Brad Pitt is in few Monaten 59 Jahre alt. There was no need for such a thing in large Kinorolls zu sehen wie etwa noch vor wenigen Jahren. Dafür is there seit einer geese Weile auch als Filmproduzent tätig. In a new interview with the Hollywood star, that’s all there is to it.

So habe Pitt im Gespräch mit dem Männermagazin “GQ” erklärt, dass er versuche, sorgfältig darüber nachzudacht, was denn in seiner Zukunft liegen könnte und welchen Pfad er den Rest seiner Karriere beschreiten. There can be a good deal of time for durchaus, weiterhin in dem einen oder others Blockbuster aufzutauchen, wenn das Timing stimme – und besonders wenn there is a persönliche Connection zu dem Projekt habe.

Der Schauspieler berachte das, was vor ihm liege, sozusagen als seine “letzte Etappe”, beziehungsweise “as letztes Semester oder Trimester. Was wird dieser Abschnitt bringen? Und wie möchte ich das gestalten?” Ein Teil dieses Prozesses sei es auch, zu hinterfragen, welche Bedeutung seine Träume haben könnten – und über vergange Herausforderungen nachzudachten.

“Authentisches Selbst signal”

In Kalifornien etwa fell darüber was spoken, “sein authentisches Selbst zu sein”. Ihn quälte dabei die Frage, was “authentic” bedeute. Für ihn habe es bedeutet, an einen Punkt zu gelangen, an dem there sich “diese tiefen Narben, die wir tragen”, eingestehe.

Langeweile dares bei dem 58-Jährigen jedoch nicht aufkommen. Seit Jahren hält den Schauspieler der Dauerstreit mit Ex Angelina Jolie auf Trab, der schon wieder in die nächste Runde geht. Seit der Trennung des ehemaligen Hollywood-Traumpaares im Jahr 2016 streiten sich both ununterbrochen um das Sorsrecht ihrer sechs gemeinsamen Kinder Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox und Maddox. Regelmäßige Gerichttermine gehören inzwischen zur Routine.