Von Ina Michaelis-Ugwonno

In der letzten Folge der “Ellen DeGeneres Show” comes Jennifer Aniston ins Plaudern.

19 Jahre, mehr als 3200 Folgen – jetzt moderierte Ellen DeGeneres (64) die allerletzte Ausgabe ihrer berühmten US-Talkshow. Zum Abschluss plauderte Hollywood-Liebling Jennifer Aniston (53) plötzlich über das Ende ihrer Ehe mit Ex-Mann Brad Pitt (58).

2003 was Aniston Gast der veryersten Folge der “Ellen DeGeneres Show”. “Wo sind nur die 19 Jahre geblieben”, Jennifer selbst stands, as sie unter Standing Ovations ins TV-Studio comb. Insgesamt 20 Mal war sie in der Ellen-Show zu Gast, darum wollte DeGeneres sie unbedingt auch bei ihrem großen Show-Abschied dabei haben.

Erst gabs für Ellen eine dicke Umarmung und ein cooles Tänzchen im sexy Cut-Out-Jumpsuit. Dann bekamen die Zuschauer auch ein pair Einblicke in Jens Gefühlsleben.

Sieben Jahre ein Traumpaar

Nachdem sich Ellen und Jennifer schnell nor mal ihren ersten gemeinsamen Auftritt vor 19 Jahren anguckten und dabei herrlich amüsierten, went es ans Eingemachte. If that Talkmasterin die Hollywoodschauspielerin fragte, wie sie eigentlich das Ende ihre Kult-Series „Friends“ (1994 bis 2004) verkraftet habe, scherzte die, dass sie sich damals voll in das Beenden von Dingen hineingesteigert habe – a und meinte dabe – und meinte das End with Brad Pitt.

Wir erinnern uns: „Friends“-star Jennifer Aniston and Hollywood-Schönling Brad Pitt were mal ein Traumpaar. Sieben Jahre long, bis er den Reizen von Filmkollegin Angelina Jolie (46). 2005 ließ sich Jennifer nach fünf Jahren Ehe von Brad divorce. Der rosarote Traum von der endlosen Liebe zu dem Mann, der sie früher immer “meine Seelenverwandte” nannte, war geplatzt.

Die Talkshow wird seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt und kommt mit der aktuellen Staffel auf mehr als 3200 Folgen und mehr als 4000 Gäste Photo: Michael Rozman/Warner Bros.



„Ich ließ mich separate – und went into therapy“, erzählte Jennifer Aniston. „Oh, und dann habe ich einen Film on behalf of „The Break-Up“ (“Trennung mit Hindernissen“, 2006) gemacht. Ich habe mich komplett auf jedes Ende eingelassen.“

Damal habe sie sich nur thought: „Wisst ihr was, Leute, last uns einfach ein komplett neues Kapitel aufschlagen! Last uns einfach alle beenden und total neu anfangen.”

“Hat but großartig funktioniert”, schob Aniston zur Belustigung des Publikums noch hinterher, bevor sie then aber ganz quickly ablenkte und Ellen lieber nach ihren Zukunftsplänen fragte. Viel mehr wollte sich dann wohl but nicht über sich und Brad ausplaudern.

Trotz ihrer turbulent Love-Story wünschen sich die Fans ja nichts mehr als ein großes Liebescomeback à la Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49). Immerhin sind Jen und Brad ja both wieder (zumindest offiziell) Single, wieder befreundet, laufen sich ab und zu über den Weg und „reden miteinander“, who Aniston im letzten Jahr in einem Interview mit Howard Stern verriet.