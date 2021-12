LIKELY FORMATIONS – Serie A, the last LIVE on the 16th round: Juve with Dybala-Morata

probable formations

Below all the latest training collected by our correspondents:

AC MILAN 2-0 SALERNITANA – The scoreboard

(5 ‘Kessie, 18’ Saelemaekers)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez T. (62 ‘Ballo-Toure); Kessie (80 ‘Tonali), Bakayoko (46’ Bennacer); Saelemaekers, Diaz B., Rafael Leao (46 ‘Messias); Pellegri (14 ‘Krunic). Coach: Stefano Pioli.

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea (61 ‘Kechrida), Schiavone, Di Tacchio (46’ Kastanos), Coulibaly L., Ranieri L. (80 ‘Jaroszynski); Ribery (61 ‘Bonazzoli); Simy (61 ‘Djuric). Coach: Stefano Colantuono.

———————————-

ROME-INTER 0-3 – THE SCORE

(Scorers: 15 ‘Calhanoglu (I), 24’ Dzeko (I), 39 ‘Dumfries (I))

ROME (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla (16 'st Bove); Ibanez, Veretout (46 'st Volpato), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. Available: Fuzato, Boer, Villar, Calafiori, Reynolds, Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski, Ndiaye. Coach: Mourinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni (31 'st Dimarco); Dumfries, Barella (14 'st Vidal), Brozovic, Calhanoglu (38' st Sensi), Perisic; Dzeko (31 'st Vecino), Correa (14' st Sanchez). Available: Cordaz, Radu, Gagliardini, Lautaro Martinez, Cortinovis, Zanotti, Carboni. Coach: Inzaghi

——————————–

NAPLES-ATALANTA 2-3 – THE TABLE

(Scorers: 7 ‘pt Malinovskiy (A), 40’ pt Zielinski (N), 2 ‘st Mertens (N), 21’ st Demiral (A), 26 ‘st Freuler (A)

NAPLES (3-4-1-2): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (40 'st Politano), Zielinski, Lobotka (11' st Demme), Mario Rui; Elmas; Lozano (22 'st Petagna), Mertens (22' st Ounas). Available: Meret, Marfella, Ghoulam, Manè. Coach: Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (1 'st Hateboer), de Roon, Freuler, Maehle (38' st Djimsiti); Malinovskiy (28 'st Pasalic), Pessina (11' st Ilicic); Zapata (37 'st Muriel). Available: Sportiello, Rossi, Pezzella, Scalvini, Koopmeiners, Miranchuk, Piccoli. Coach: Gasperini

——————————–

BOLOGNA-FIORENTINA – Sunday 5 December at 12.30, Renato Dall’Ara stadium

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Samson; Barrow. Coach: Sinisa Mihajlovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil. Coach: Vincenzo Italiano.

——————————–

SPEZIA-SASSUOLO – Sunday 5 December at 3 pm, Alberto Picco stadium

SPICE (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Major; Strelec, Nzola, Gyasi. Coach: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Advice; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Coach: Alessio Dionisi.

——————————–

VENICE-HELLAS VERONA – Sunday 5 December at 3 pm, Pier Luigi Penzo stadium

VENICE (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Happs, Crnigoj, Busio, Tessmann; Aramu, Okereke, Johnsen. Coach: Paolo Zanetti.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Pharaohs, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Lasagna. Coach: Igor Tudor.

——————————–

SAMPDORIA-LAZIO – Sunday 5 December at 6 pm, Luigi Ferraris stadium

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. Coach: Roberto D’Aversa.

LAZIO (4–3-3): Reina, Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic (Luis Alberto); Felipe Anderson (Zaccagni), Immobile, Pedro. Coach: Maurizio Sarri.

——————————–

JUVENTUS-GENOA – Sunday 5 December at 8.45 pm, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. Coach: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Touré, Badelj, Behrami, Cambiaso; Ekuban, Pandev. Coach: Andreiy Shevchenko.

——————————–

EMPOLI-UDINESE – Monday 6 December at 6.30 pm, Carlo Castellani stadium

EMPOLI (4-3-1-2): Vicar; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Coach: Aurelio Andreazzoli.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success, Beto. Coach: Luca Gotti.

——————————–

CAGLIARI-TURIN – Monday 6 December at 8.45 pm, Sardegna Arena

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Coach: Walter Mazzarri.

TURIN (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Good morning; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Coach: Ivan Juric.