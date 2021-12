LIKELY FORMATIONS – Serie A, the last LIVE on the 16th round: Pellegri instead of Ibra, there is Mertens

probable formations

Serie A is back on the field immediately after the midweek round, with the cartel challenges of the sixteenth day that will be those between Rome and Inter and between Naples and Atalanta. Below all the latest training collected by our correspondents:

MILAN-SALERNITANA – Saturday 4 December at 3 pm, Giuseppe Meazza stadium

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. Coach: Stefano Pioli.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Capezzi, L.Coulibaly, Kastanos; Ribery; Djuric, Bonazzoli. Coach: Stefano Colantuono.

———————————-

ROME-INTER – Saturday 4 December at 18, Olympic stadium in Rome

ROME (4-2-3-1): Rui Patrício; Ibanez, Smalling, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. Coach: Jose Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Batons, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Coach: Simone Inzaghi.

——————————–

NAPLES-ATALANTA – Saturday 4 December at 8.45 pm, Diego Armando Maradona stadium

NAPLES (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. Coach: Luciano Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Coach: Gian Piero Gasperini.

——————————–

BOLOGNA-FIORENTINA – Sunday 5 December at 12.30, Renato Dall’Ara stadium

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Samson; Barrow. Coach: Sinisa Mihajlovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil. Coach: Vincenzo Italiano.

——————————–

SPEZIA-SASSUOLO – Sunday 5 December at 3 pm, Alberto Picco stadium

SPICE (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Major; Strelec, Nzola, Gyasi. Coach: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Advice; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Coach: Alessio Dionisi.

——————————–

VENICE-HELLAS VERONA – Sunday 5 December at 3 pm, Pier Luigi Penzo stadium

VENICE (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Happs, Crnigoj, Busio, Tessmann; Aramu, Okereke, Johnsen. Coach: Paolo Zanetti.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Pharaohs, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Lasagna. Coach: Igor Tudor.

——————————–

SAMPDORIA-LAZIO – Sunday 5 December at 6 pm, Luigi Ferraris stadium

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. Coach: Roberto D’Aversa.

LAZIO (4–3-3): Reina, Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic (Luis Alberto); Felipe Anderson (Zaccagni), Immobile, Pedro. Coach: Maurizio Sarri.

——————————–

JUVENTUS-GENOA – Sunday 5 December at 8.45 pm, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. Coach: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Touré, Badelj, Behrami, Cambiaso; Ekuban, Pandev. Coach: Andreiy Shevchenko.

——————————–

EMPOLI-UDINESE – Monday 6 December at 6.30 pm, Carlo Castellani stadium

EMPOLI (4-3-1-2): Vicar; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Coach: Aurelio Andreazzoli.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success, Beto. Coach: Luca Gotti.

——————————–

CAGLIARI-TURIN – Monday 6 December at 8.45 pm, Sardegna Arena

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Coach: Walter Mazzarri.

TURIN (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Good morning; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Coach: Ivan Juric.