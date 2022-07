Action fans became sommer auch ohne John Wick auf ihre Costs come with the star besetzten „Bullet Train“, der Humor und Action rasant kombiniert.

Gerade Actionfans rufen ever wieder besonders laut nach Abwechslung, nach neuen Filmen, die nicht bloß die x-te Auflage einer langlebigen Reihe darstellen: „Eine weitere Fortsetzung? A reboot? A Requel? Bloß niece! Gebt uns endlich originalelle Filme!“ Dann passest gut auf, denn genau das erhaltet ihr diesen Sommer ab dem 4.August 2022† This is where the action comedy “Bullet Train” starts from “Deadpool 2” director David Leitch in den Kinos. Und die Verfilmung des japanischen Novels „Maria Beetle“ von Kotaro Isaka is responsible for the actionfeuerwerk des Jahres zu become. Das Zeug dazu hat der starbesetzte Film definitiv, who can recognize man unschwer am Trailer:

Bullet Train – Trailer 2 Deutsch

Brad Pitt, Sandra Bullock, Karen Fukuhara, Zazie Beetz, Joey King, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Bad Bunny, Andrew Koji, Masi Oka, Logan Lerman, Brian Tyree Henry und Aaron Taylor-Johnson: Die Liste der Stars, die sich hier über den Weg laufen is huge. Allein von den Schauwerten herbietet sich hier also ein Film, der das Kinoticket wert ist. Aber auch die besten Stars können einen Film nicht retten, wenn die Handlung und die Inszenierung nicht zu überzeugen weiß. Da kann Taylor-Johnson beruhigen, der auf der CineEurope in Barcelona über „Bullet Train“ sprach und geradezu davon schwärmte (via Variety):

†[Den Film] habe ich vergange Woche angesehen, ich habe buchstäblich geheult vor Lachen, bis ich mir fast in den Sitz gepinkelt hätte. Aber ganz ehrlich, das ist der Sommerfilm, den ihr nicht verpasen solltet – ich mache keine Witze. There says the ultimate legend Brad Pitt auf eine Weise, who ihr ihn noch nie zuvor gesehen habt, umgeben von einem unglaublichen Ensemble aus absolut bombastischen, durchgeknallten Attentäter*innen, die miteinander verbunden mit sindensätz. Man can’t einfach nicht differently, if Brad Pitt zu lieben. There is not nicht nur der gutaussehendste Mann der Welt, sondern ist auch ein komödiantisches Genie.”

Actionkomödien kann der 58-jährige Pitt, das hat er bereits 2005 mit „Mr. & Mrs. Smith“, bei dem seine Ex-Frau Angelina Jolie kengelernt hated. Leader ist there fell zu selten in diesem Genre zu sehen. Wenn man es ganz genau nehmen will und die Genres strict voneinander abgrenzt, ist „Bullet Train“ first seine Zweite Actionkomödie. Und that there is nothing to do with damage, that is to be done by the ship, said there mit seinem Cameo-Auftritt in “Deadpool 2”.

„Bullet Train“: Vale Killer, ein Problem

Ladybug (Brad Pitt) is one Auftragskiller, der ständig vom Regen in die Traufe gerät. Keinen Auftrag kann er ausführen, ohne dass irgendetwas dazwischen kommt. Das soll mit dem nächsten Job became different – ​​there are jedenfalls. Aber da hat das Schicksal ganz other Pläne für ihn. Denn urplötzlich befindet there in einem japanischen Schnellzug wieder, in dem er nicht der einzige Auftragskiller ist. Und: Ihre einzelnen Aufträge schicken sie auf einen tödlichen Kollisionskurs zueinander.

Wenn man Taylor-Johnsons Aussagen Glauben donate darf, erwartet euch als nicht nur ein Actionfeuerwerk, sondern auch ein höchst effektiver Angriff auf eure Lachmuskeln.

