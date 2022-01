Medical guard, the ASL activates the neighboring offices

The measure, which is the result of an agreement with continuity of assistance, has the objective of covering all areas and addressing the lack of doctors

"A causa dell’ormai nota carenza di medici, a livello nazionale e regionale - si legge in una nota- anche sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest nelle ultime settimane si sono registrate difficoltà nella copertura del servizio di continuità assistenziale (guardia medica)".

“Il problema esiste - evidenzia la direttrice del dipartimento della Sanità Territoriale, Antonella Tomei - e da tempo lo stiamo affrontando come autentica priorità in ambito aziendale, monitorando la situazione e intervenendo in tempo reale per ogni criticità o disagio segnalato nei vari territori.

Abbiamo attivato le sedi limitrofe, una misura che dovrebbe essere eccezionale ma che adesso viene attuata in modo strutturale, in virtù di un accordo con la Continuità assistenziale. Grazie a questo provvedimento, anche in vista del prossimo fine settimana, quello che segue la festività dell’Epifania, in tutta la Asl al momento non risultano zone scoperte. Inoltre, per tutto il mese di gennaio è stata potenziata, con un’unità di personale in più nei festivi e prefestivi, la centrale di Livorno, per incrementare la capacità di fornire risposte telefoniche alla cittadinanza. Certo, i numeri del personale di guardia medica sono molto risicati e le richieste in continuo e consistente aumento, ma stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per garantire comunque questo importante servizio territoriale”.

“C’è da sottolineare - conclude la direttrice- che alla carenza di personale, generalizzata su tutto il territorio nazionale e regionale, si aggiunge la pandemia che sicuramente rende la situazione più complicata. Dobbiamo però anche considerare che nei casi più complessi legati al contagio da Coronavirus intervengono le nostre Usca, unità speciali di continuità assistenziale, che lavorano in maniera integrata con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la stessa continuità assistenziale e che monitorano lo stato di salute delle persone positive al proprio domicilio”.

PISA – The Northwest ASL activates the neighboring offices as a measure to cover all areas and cope with the lack of doctors

“Due to the now well-known shortage of doctors, on a national and regional level – reads a note – even in the territory of the North West Tuscany Local Health Authority, in recent weeks there have been difficulties in covering the continuity assistance service (medical guard) “.

“The problem exists – highlights the director of the Territorial Health Department, Antonella Tomei – and for some time we have been addressing it as an authentic priority within the company, monitoring the situation and intervening in real time for any criticality or inconvenience reported in the various territories.

We have activated the neighboring offices, a measure that should be exceptional but which is now implemented in a structural way, by virtue of an agreement with the Continuity of care. Thanks to this provision, also in view of the next weekend, the one following the Epiphany holiday, there are currently no uncovered areas throughout the ASL. Furthermore, throughout the month of January, the Livorno power station was strengthened with an additional staff unit on holidays and the day before holidays, to increase the ability to provide telephone answers to citizens. Of course, the numbers of medical on-call staff are very small and the requests are constantly and consistently increasing, but we are making all possible efforts to guarantee this important territorial service anyway “.

“It should be emphasized – concludes the director – that the lack of personnel, generalized throughout the national and regional territory, is added the pandemic that certainly makes the situation more complicated. However, we must also consider that in the most complex cases linked to the Coronavirus infection, our Usca, special care continuity units, work in an integrated manner with general practitioners, pediatricians of free choice and the same continuity of care and who monitor the state of health of positive people at home “.