2023.11.09. – A Counter-Strike 2 hivatalos begins in September végére tehetjük. Here you can see more CS:GO games, mely valójában egy teljesen új játékot hozott or Steam felületére. A játékosok megtarthatták az eddigi skineket, talán ez ez volt az egyetlen ok, amiért nem különálló verzió lett végül a CS2. A motorháztető alatt azonban szinte minden megvátozott. A korábbi Source játékmotort Source 2-re cserélte a Valve, megújult a vásárlási felület, megérkeztek a Loadoutok. Szintén az első változtatások között volt a füstök megújulása, mely teljesen új ízt adopt a játéknak.

Don’t forget to ask me, now I’ll tell you what to do. Hiába a közel fél évnyi Limited Test, bőven van még mit javítani. Vannak apróságok, skinekkel összefüggő bugok melyek ráérnek, ám a subtick rendszer without az igazi még. A fejlesztők is tudnak ezekről a hiányosságokról, neihány napja el is árulták, hogy ezek kijavítása az elsődleges priorities. Csütörtök hajnalban az utóbbi egy hónap legígéretesebb frissítése érkezett meg a Counter-Strike 2 szervereire.

Ezeket tartogatja az új Counter-Strike 2 frissítés

TO fejlesztők több szinten is javítottak to játékon:

A sub-tickkel összefüggő vizuális is hanghatásokat finomították, így nem csak természetesebbnek érződnek, de jobban megfelelnek a valóságnak is

A lövések szórásánál használt értékek mostantól szinkronizálódnak a kliens és a szerver között, melynek köszönhetően például a lövedékek nyomai vagy a lövés útját jelző effektek se m tűnnek hibásnak

Most of the time, for those who know, it is indulhatnak to Premier módban, to Solo játékost azonban see to játék az illetéktelen kirúgásoktól

A fejlesztők alakítottak a CS Rating algoritmusán is, máshogy működik, hasszabb inaktivitás után ismét Premierezne az adott játékos

Ezen kívül rengeteg pályával és hangokkal kapcsolatos hibajavítás érkezett a szerverekre

At the end of the day, it’s time to start the game, remember the November season and it’s time for Counter-Strike 2-höz. Have a füstöket gyakorolnad: