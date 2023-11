Mengenal para pengisi suara agent Valorant, dari tahun 2020 smpai sekarang

Mari kenali para pengisi suara agent Valorant berikut ini.

Agent Valorant diambil dari berbagai latar setiap deniala di dunia. Mulai dari Asia, Amerika, Eropa dan bahkan hingga ke Afrika/Timur Tengah.

Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui siapa saja para pengisi suara agent Valorant. Umumnya, para pemain hanya bermain dan bersenang-senang, rank meningkatkan, skill melatih hingga berbagai hal lainnya.

Beragam aksen khas yang diberikan oleh para pengisi suara agent Valorant menjadi sebuah nilai jual penting dari FPS game besutan Riot Games ini.

Lantas, siapa sajakah figure-figure penting yang menjadi pengisi suara agent Valorant? Semua akan dibahas pada artikel berikut ini.

Terbaik de bidangnya! Inilah daftar lengkap para pengisi suara Agent Valorant

Credit: Riot Games

Sampai saat ini, terhitung ada 23 agents di dalam permainan Valorant. Artinya, sebanyak 23 orang sudah terdaftar menjadi pengisi suara.

Dilansir dari Dexerto, para pengisi suara Agent Valorant ini adalah para ahli dub/pekerja seni yang juga pernah mengisi voice persona di permainan lainnya. Selain pengisi suara di video game lain, drinkapa dari mereka juga adalah pelaku seni peran.

Beberapa dari mereka pernah bekerja di dunia layar kaca (movie), di bidang voice-line lainnya termasuk di bidang entertainment. Therefore, Riot Games announced that its Valorant agent will benefit from all aspects.

Ada prose panjang di balik pembuatan bersama voice line for crew. Do you think dengan siapa mereka? Berikut adalah daftar selengkapnya:

Kemungkinan besar, seiring dengan berbagai perubahan jumlah agent Valorant akan datang pengisi suara baru di balik agent baru tersebut. Dari berbagai region of seluruh dunia, para figur berbakat menjadi pengisi suara.

Ikuti akun resmi ONE electronic sports from Facebook, Instagram and TikTok for mendapatkan kabar terkini esports, hasil pertandingan, gosip transfer and update harian lainnya.

BACA PLAY: Jadwal VCT Ascension Pacific 2023, format, hasil dan cara menonton