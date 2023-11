Minecraft: Villager Jobs – these things have been made by Dorfbewohner

In Minecraft, games include various villager jobs and different manual actions. Wir zeigen Ihnen, welche Berufe es gibt.

Minecraft: These jobs have been the villagers

The Minecraft Villager may add additional jobs. In the following list we have everything you need to know.

Library : Bibliothekare sind Experten für Bücher und Schriften. Sie tragen eine Lesebrille und handeln unter anderem mit Verzauberungsartikel.



maurer : Für den Abbau und Handel von Steinen und die Herstellung von Baustoffen sind die Maurer zuständig. Ihr Aussehen kennzeichnet sich durch eine schwarze Schürze und Handschuhe.



Werkzeugschmied : Die Spezialisierung dieser Dorfbewohner liegt in der Herstellung von Werkzeugen, mit welchen sie auch handeln. Erkennen können Sie Werkzeugschmiede durch eine schwarze Robe.



Rüstungsschmied : Um Rüstungsteile zu erhandeln, suchen Sie einen Rüstungsschmied auf. Zu ihrer Kleidung gehört ein Metallvisier.



Waffenschmied : Waffenschmiede sind für den Handel von Waffen zuständig. Ein optisches Merkmal von ihnen ist neben der schwarzen Schürze eine Augenklappe.



Arbeitsloser/Nichtsnutz : In Minecraft there is also a villager with a job. Optisch sind sie durch ihre Biom-Kleidung zu unterscheiden.



Schäfer : Die Schafzucht im Dorf wird von Schäfern aufrechterhalten. Sie tragen einen braunen Federhut und bieten Wolle, Farbstoffe, Betten oder also Gemälde zum Kauf an.



fisherman : An ihrem Fischerhut sind Fischer einfach zu erkennen. This villager verkaufen Fisch, verzauberte Angeln und Lagerfeuer.



bauer : Bauern tragen in der Regel einen Strohhut. They are landwirtschaftlich aktiv und bieten Gemüse, goldene Karotten sowie Getreide an.



Metzger : Möchten Sie Fleischprodukte oder Nahrungsmittel kaufen, kann Ihnen der Metzger behilflich werden. This können Sie durch ihr rotes Stirnband sowie an ihrer Robe identifizieren.



Pfeilmacher : Villager with this Beruf erkennen Sie am Köcher und Federhut. Zum Handeln bieten Sie neben Pfeile und Bögen auch Armbrüste an.



Kartographer : Die Geografen unter den Dorfbewohnern tragen oft ein Monokel und handeln mit verschiedenen Carten, Rahmen und Banner.



Geistlicher : Benötigen Sie Verzauberungsartikel oder Enderperlen, suchen Sie einen Geistlichen auf. You have a purple tunic and und bedienen die Brauständer.



Gerbera: Gerber is for lighting and workmanship with this Lederherstellung. Von außen sind sie durch ihre brown Robe and ihre Handschuhe zu unterscheiden.