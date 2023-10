My 11T PUBG Kaç FPS Verir? My 11T Özellikleri Nedir? – Usak Olay

Mi 11T, PUBG Mobile now features graphics that you can enjoy for everyday performance. MediaTek Dimensity 1200 with Adreno 660 graphics available on the phone, PUBG oyununda 90 FPS gibi yüksek kare hızlarına ulaşabiliyor. Bu, oyunculara akıcı ve yüksek hızlı bir deneyim sunuyor. Here, the 120Hz phone is equipped with an AMOLED display, which can be turned on and off. HDR10+ is now available to view as soon as possible.

My 11T PUBG Kaç FPS Verir?

Mi 11T, PUBG Mobile oyununda 90 FPS’ye kadar performans sunabiliyor. Bu, oyunun and yüksek grafik ayarlarında bile akıcı bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlar. If 11T’nin güçlü işlemcisi and yüksek yenileme hızına sahip ekranı, oyunseverlere yüksek FPS ile oynama imkanı sunuyor. Even if you have FPS, you can play more than one FPS, instead you can play at 90 FPS. The general version of Mi 11T, PUBG Mobile now features graphics and FPS content available on your phone.

My 11T Özellikleri Nedir?

Mi 11T, sadece oyun performansıyla değil aynı zamanda genel özellikleriyle de dikkat çekiyor. 6.67 including purchase for AMOLED screen, yüksek çönürlük and 120 Hz yenileme hızıyla görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunuyor. MediaTek Dimensity 1200 comes with 8GB of RAM and a full battery. Depolama alanı seçenekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunuluyor.

My 11T’nin camerasystems by etkileyici. 108 MP camera, ultra-genius camera and telemakro camera, you will be able to take advantage of the ideal photos. The 5000 mAh battery pack, with a 67W battery, is a 67W electric power supply.

My 11T, PUBG and Genel Performans İçin İdeal Bir Seçenek!

Mi 11T, PUBG Mobile now has graphics which you can see in the image below. Yüksek FPS performansı, etkileyici ekranı and genel donanım gücü, oyunseverlere hitap ediyor. Ainı zamanda günlük kullanım için de bir akıllı phone olan Mi 11T, performans and çok yönlülüğü birada sunuyor.