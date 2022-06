vonJanine Napirca schließen

„Gotham Knights“ so heißt ein neues Videospiel aus dem DC Universe. Aber beim US-Sender The CW soll künftig auch eine gleichnamige Serie laufen.

Sowohl das video game as auch die Series „Gotham Knights“ start with dem Tod of the Heroes Batman aka Bruce Wayne† Nach seinem Ableben drowned Gotham City im Chaos. Für Ordnung sorgen soll ausgerechnet eine Gruppe um Batmans Sohn und Jokers Tochter. bis die new DC-Series “Gotham Knights” in Deutschland zu sehen sein wird, dauert es alldings noch eine ganze Weile.

„Gotham Knights“: Who geht es mit Gotham City after Batmans Tod weiter?

Nachdem Batman ermordet wurde und Gotham City im Chaos zu versinken droht, wollen who bring “Gotham Knights” wieder Ruhe in die Stadt on behalf of the pendents. gerade mit Jokers Tochter Duelaspielt von Olivia Rose Keegan, tut sich Batman’s Adoptive Sohn Turner Hayes (played by Oscar Morgan) sisters. in de original comics gibt es die Figur des Adoptivsohns nicht und Duela ist in der Comicvorlage die Tochter einer alternativen Version von Joker und Two-Face.

In der neuen DC-series aus dem Batman-universe „Gotham Knights“ machen Batmans Sohn (Oscar Morgan) und Jokers Tochter (Olivia Rose Keegan) gemeinsame Sache. (Photo montage) © John Nacion/Image & ZUMA Wire/Image

DC: Were those “Gotham Knights” who ran after Batman’s Tod Gotham City?

Gymnast Hayes Dargestellt von Oscar Morgan

Dargestellt von Oscar Morgan Duela played by Olivia Rose Keegan

played by Olivia Rose Keegan Anna Lore übernimmt die Rolle der Stephanie Brown – eine Hackerin, who is unterwegs in den Comics auch as Batgirl und Spoiler

– eine Hackerin, who is unterwegs in den Comics auch as Batgirl und Spoiler Carrie Kelley aka Robin was played by Navia Ziraili Robinson

was played by Navia Ziraili Robinson Fallon Smythe plays Harper Row – will be in the Comics zur Heldin Bluebird

– will be in the Comics zur Heldin Bluebird Cullen RowDargestellt von Tyler DiChiara – Harpers Bruder

Did Batman ermorde in “Gotham Knights”? Was it good owner Sohn?

Staatsanwalt Harvey Dent, spielt von Misha Collins verdächtigt die „Gotham Knights“, blamed am Tod von Bruce Wayne aka Batman zu sein. Denn am Tatort are funded entsprechende Indizien, which deuten auf die Gruppe um Batmans Adoptivsohn. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass jemand den „Gotham Knights“ den Mord an Batman anhängen will. Aber wer? DC-fans müssen sich bis zum Serienstart allerdings noch in Geduld üben. „Gotham Knights“ will be voraussichtlich erst 2023 erscheinen† Vielleicht können Sie sich derweil etwas mit den Serien und Filmen, which in June neu auf Netflix erscheinen, ableken. (jn)

