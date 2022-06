New on Netflix in June 2022: Auf diese Serien und Filme können Sie sich freuen

Dasvielfältige Streamingangebot auf Netflix is ​​firmly erweitert. Diese Filme und Serien können Sie ab June 2022 sehen.

There is a good chance of good things for the “nach Hause bowls” signal, which is always good for the film classic. Aber ab und an steht einem der Sinn mehr nach neuen Handlungssträngen, Charakteren und Welten. Sind Sie auf der Suche nach neuen Serien oder Filmen? Einige der Folgenden haben Sie mit Sicherheit noch nicht gesehen, denn Sie sind erst see June 2022 on Netflix paint bar.

Netflix-News in June 2022: „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ geht in die 6. Staffel

Im June 2022 geht es auf Netflix endlich weiter mit Peaky Blinders – Gangs of Birminghamund black genauer gesagt from 10. June 2022† Mit der sechsten Staffel finds that exciting Geschichte rund um die kriminelle Bande Peaky Blinders und die Familie Shelby ihren Abschluss. Ein letztes Mal können Sie mit Tommy Shelby, dargestellt von Cillian Murphy, in that 1930er Jahre eintauchen und miterleben, who is beispielsweise mit einem Geist herumschlagen muss. Fans of the Netflix series müssen allings nicht traurig sein: Es soll nach der letzten Staffel noch einen Peaky-Blinders-Film be.

From 10. June 2022 Sie die sechste und letzte Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ can be viewed on Netflix. © Netflix

New at Netflix: From June 2022 sehen Sie das Film highlight „The Gentlemen“ mit Starbesetzung

Netflix subscriptions und -abonnetinnen dürfen sich außerdem über den Film „The Gentlemen“ females. Der eczentrische Hanf-Milliardär Mickey Pearson alias Matthew McConaughey will seine geckt tartenten Plantagen veraufen und mehr Zeit mit seiner Frau ververringen. But so einfach ist das not. Mit von der Partie im starbesetzten Actionkrimi sind neben McConaughey Colin Farrell, Hugh Grant and Charlie Hunnam†

Diese Filme sind neu at Netflix ab June 2022

Der Dummschwätzer

jesus loves me

Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: Afterlife

Resident Evil: Extinction

Resident Evil: Apocalypse

Resident Evil: Retribution

The Boy Next Door

Yuri Marcal: Ledo Engano

interceptor

Eirik Jensen: Police officer or Gauner?

Surviving Summer

