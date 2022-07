NFTs erstelln – trotz Bärenmarkt?

NFT Launch: Der Non Fungible Token (NFT) Markt is absolutely gesättigt. You need also a good strategy, you want to know that Konkurrenz durchsetzen willst, erklärt Maksym Petruk, CEO and Gründer of WeSoftYou.

NFT Launch: Erzähle mit deinem Projekt eine Geschichte

Die Leute launchen häufig NFTs ohne eine Marke darum aufzubauen und wundern sich dann, warum es für die Kollektion keinen Markt gibt. Der Grund dafür ist einfach: hinter den NFTs steckt keine Geschichte.

Wenn du also eine Idee für ein NFT-Projekt hast, solltest du zunächst den Nutzen des Projekts festlegen. Die folgenden Fragen could helfen dir dabei:

Was unterscheidet die Kollektion von der Konkurrenz? Wodurch wird das Projekt einzigartig? Welchen Nutzen has the NFT Collection for the Kunden? Was steckt hinter dem Projekt?

Creator erfolgreicher NFT-Kollektionen could answer diese Fragen auf Anhieb. Denn hinter erfolgreichen NFTs steckt eine überzeugende Geschichte, die das Projekt zu etwas Besonderem power.

Finde ein Team für das Project

There is no need for the best Formel für die Erstellung eines Teams für dein NFT-Projekt. Am wichtigsten bei der Zusammenstellung ist aber die Verteilung der Zuständigkeiten und nicht die Größe des Teams. Es ist dennoch sinnvoll, die folgenden Experten im Team zu zu haben:

Kunstler / Creator

Wenn du nach einem Creator für deine Kollektion suchst, solltest du sicher gehen, dass der Künstler deine Ideen noch lebendiger umsetzen kann as in deiner Vorstellung. berlege auch, ob der Stil des Künstlers zu der Vision des Projekts passt.

CTO and Entwickler

Bei der Wahl des Entwicklers solltest du nicht nur auf die vorherigen Erfahrungen bei ähnlichen Projekten eighten, sondern auch, ob der Entwickler ein Ernsthaftes Interest an dem Projekt hat.

BizDev Manager

Ein BizDeV Manager arbeitet eine Strategie für die Entwicklung des Unternehmens aus, verwaltet die Promotion of the NFT-Collektion und hilft beim Aufbau der Community.

Marketing specialist

Der Aufbau einer starken NFT Community und eines Hypes um das Projekt ist Aufgabe der Marketingabteilung. Dazu gehören PR-Spezialisten, SMM-Manager, Content Writer und weitere Experten.

project manager

A Project Manager is responsible for the organizational aspects of Projects und überwacht for the Einhaltung des Zeitplans der Verchiedenen Abteilungen.

It is important, that is what you need Teammitglied seinen Zuständigkeitsbereich genau kennt. Wenn jeder, who owns Aufgaben versteht, gibt es keinen Grund zur Vergrößerung des Teams.

Der Kauf eines Kunstobjekts bietet dem Käufer exklusiven Zugang zu einem bestimmten Personenkreis. Je mehr Hype und Aufmerksamkeit dein Projekt erzeugt, umso höher rises es im Wert. Bevor du also ein NFT launchst, solltest du bereits im Voraus mit der Community interagieren.

Here are some tips for the Aufbau einer Community:

Erstelle ein Twitter Profile und einen Discord Server für das project. Diese both social networks Netzwerke eignen sich am besten für den Aufbau einer NFT-Community. Zusätzlich kannst du auch Telegram, Reddit und TikTok nutzen.

für das project. Diese both social networks Netzwerke eignen sich am besten für den Aufbau einer NFT-Community. Zusätzlich kannst du auch Telegram, Reddit und TikTok nutzen. such dir Unterstützung von Krypto-Influencern und others Personen des öffentlichen Lebens. Das Team des CryptoCossacks Clubs erstellte beispielsweise 50 NFTs und verschenkte die NFTs dann an berühmte Persons whom Elon Musk und Angelina Jolie.

und others Personen des öffentlichen Lebens. Das Team des CryptoCossacks Clubs erstellte beispielsweise 50 NFTs und verschenkte die NFTs dann an berühmte Persons whom Elon Musk und Angelina Jolie. Mache möglichst small Schritte und hole dir von Anfang an Nutzer-Feedback one. Nimm dir das Feedback zu Herzen und scheue dich nicht davor, that Konzept deiner Kollektion zu verändern.

one. Nimm dir das Feedback zu Herzen und scheue dich nicht davor, that Konzept deiner Kollektion zu verändern. Interagiere regular mit deiner Community und bleibe immer in Kontakt mit den Mitgliedern. Veröffentliche auf den sozialen Netzwerken neue Inhalten, einschließlich Werbung, um das Interesse der Community am Projekt aufrechtzuerhalten.

und bleibe immer in Kontakt mit den Mitgliedern. Veröffentliche auf den sozialen Netzwerken neue Inhalten, einschließlich Werbung, um das Interesse der Community am Projekt aufrechtzuerhalten. Veranstalte Presales and Launch Giveaways† Denn die meisten Nutzer nehmen free Give-aways gerne an.

Eine Sache noch: der Weg jedes Projekts ist einzigartig. Daher besteht das Erfolgsrezept darin, den Wert des Projects und die Interessen der Community zu verstehen.

Beachte the technical Aspekt des NFT Launchs

Wenn deine NFT-Collektion bereit für den Launch ist, gibt es noch zwei Punkte zu beachten: auf welcher Blockchain soll die NFT-Kollektion basieren und wo möchtest du die NFTs sell.

Die Wahl des NFT-Marktplatzes ist von der ausgewählten Blockchain abhängig. Wenn that digitalen Assets beispielsweise auf der Ethereum-Technologie base, cannst du those Assets not be sold on the Binance NFT Marktplatz. Denn jede Blockchain paints over unterschiedliche Token-Standards.

We should test Blockchains for the launch of NFT-Collections:

Beliebte NFT-Marktplätze sind zum Beispiel:

Nachdem du eine Blockchain und einen NFT-Marktplatz ausgewählt hast, bleibt noch die Einrichtung der Smart Contracts. Vergiss außerdem nicht, eine Website für das Projekt zu erstellen.

Tips for the Umgang with the technical aspects of the project

Wähle eine weitverbreitete Technology mit einer großen Zahl von Entwicklern und Nutzern. Zu Beginn deiner Projektentwicklung ergibt es keinen Sinn, complex Technologien zu nutzen.

Entwickle das System so, dass es flexible für Veränderungen ist. Wahrscheinlich wirst du vor dem Launch das Backend, die Smart Contracts und die Website mehrere Male neu aufsetzen.

Mach es dir zur Gewohnheit, the technical Teil des Projekts zu planen. Zu Beginn ist es jedoch besser erst einmal nur Zwei Schritte im Voraus zu planen als zehn. Eine vorzeitige Optimierung ist in den meisten Fällen schädlich und erhöht die Komplexität des Projects.

Stelle unangenehme Fragen zu dem Produkt. Who will respond to the System beispielsweise auf atypical Fälle?

NFT Launch: Web3

NFT-Projekte were sich in der kommenden Zeit zu einem wesentlichen Fileteil des globalen Web3-Konzepts entwickeln. Grund dafür ist der zunehmende Wunsch der Menschen, einzigartige Eigentumsrechte an virtuellen Assets zu erwerben.

Angesichts der hohen Anzahl von NFT-Projekten auf dem Kryptomarkt erscheint es auf den ersten Blick, als wäre die Branche bereits weit entwickelt. In Wirklichkeit stehen wer alldings noch ganz am Anfang des Wachstums. Dadurch haben die Ersteller von NFT-Collektionen die Chance, bei dem neuen Web3-Zeitalter von Anfang an dabei zu sein.

