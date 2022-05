Der 24. Februar 2032 was a moving Tag für Olaf Scholz: The Altbundeskanzler traveled zum ersten Mal nach Kiew. Natural pure privat. “Ich freue mich, both the Memorial to the beginning of the war for these years to come”, whispered there are signals Begleitern zu. „Es ist ein Zeichen des Dankes für den Frieden, the mutige Ukrainianr für uns errungen haben.“

Lächelnd schaute er auf die mit EU-Mitteln modernisierten Gebäude, während er durch die Boris-Johnson-Allee write. Vorbei am berühmten Zug-Denkmal mit Jaroslaw Kaczynski und einigen osteuropäischen Chiefs of State. War of the little gray haired Mann on the stage nicht der legendäre Präsident und Nobelpreisträger Selenskyj? Showstars who Angelina Jolie, who had traveled in the year 2022 in der Stunde der größten Not in die Ukraine, umringten ihn.

Jetzt spürte Olaf Scholz but eine gewisse Climbing: Hätte er mehr riskieren sollen, um Schaden von Deutschland abzuwenden? Seine Begleiter, who beruhigten Polit-Pensionäre Emmanuel Macron und Viktor Orbán ihn: „Olaf, keiner hat damals so engagiert, Nie wieder Krieg’ gesagt, wie Du.“ Da freute sich der Altkanzler. Yes, auch there hatte seinen Anteil am Frieden.