Pangeran Harry Terlihat Bosan Saat Temani Meghan Markle Nonton Katy Perry

jakarta ,

Harry is still in shock about Meghan Markle’s dating scene after dating Katy Perry in Las Vegas. Ekan tetapee expressi wajah pangeran Harry shared his messages on Twitter.

Meghan Markle tampak menikmati konsar tercebut bersama teman-temannya. Diya menari sambil menyanyi mengikuti irama lagu katy perry. Semantara itu, penjaran hari terlihat bosan.

Pangeran hari pan disebut mengantuk pada malam itu. All Potongan Video Tampak Adik Penjaran William Itu Humpir Saja Menutup Matanya.





“Diya sepertinya akan tertidur,” comments X’s netizen.

Panjaran Harry Tampak Bosan Nonton Konser Katy Perry Photo: Doc. X(Twitter)

“Foto Kedua Tampak Lebih Dari Bosan,” Tulis Lainya.

“Harold Terlihaut Bosan Atau Kessel, Selalu,” comment Lainya.

I still need Meghan Markle to save my money. “Megsi hanya memaksanya ikut,” Seloteh netizen.

“Kasihan Harry Semoga Dia Dibarkati,” Tulis Warganet Lane.

For example, Katy Perry asked to work with Harry. Now, Harry has been put to work alongside Meghan Markle.

“Yeah, it’s a good opportunity for me. Aku suka monarchy, aku terbuka untuk itu (menjalin hubungan),” Katy Perry said in early 2012.

Simak Video “Pangeran Harry Belam Terima Undangan Ulta Raja Charles,

(kick/kick)