PMSL 2024 format berubah! Lebih kiss, lebih panjang dan lebih merangkul

PMSL 2024 (PUBG Mobile Super League) includes total players who wish to participate in 2023. Sebuah format kompetisi baru hadir, diikuti oleh tim-tim terbaik dari seluruh region di Asia Tenggara (SEA) dan region lainnya.

PMSL 2024 diikuti oleh tim-tim yang notebene dikenal sebagai ‘Partnership Team’. Berbagai tim yang sudah membangun eksistensi besar di komunitas, mendapatkan hak terpilih untuk menjadi Partnership Team.

Selain para Partnership Teams, ada 1 tim Wild Card yang diambil berdasarkan prestasi pada PUBG Mobile Pro League (PMPL) masing-masing region.

Selama hampir 2 musim di tahun 2023, PMSL berjalan dengan meriah. Puncaknya, ketika di 2023 PMSL SEA Fall, ribuan mata menyaksikan mewahnya acara tersebut yang digelar pada akhir Agustus lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dan selama hampir 2 musim pula, tim Indonesia berjaya di mana Alter Ego Ares memegang dua gelar PMSL sekaligus atau consecutive champion.

Demi meningkatkan mewahnya kompetisi, maka PUBG Mobile Esports mengambil langkah cermat untuk mengubah format PMSL 2024 menjadi lebih besar, lebih panjang dan pastinya merangkul semua kalangan. Seperti apa Detailnya? Simak artikel berikut ini.

Perubahan PMSL 2024 format disahkan, lebih banyak tim dan lebih banyak musim

Pada Jumat (10/11), next PUBG Mobile Esports mengumumkan perubahan format PMSL 2024 di mana ada sejumlah point penting yang harus diperhatikan.

Adapted format PMSL 2024 dimaksudkan oleh pihak PUBG Mobile Esports untuk terus mampu menjaga dukungan bagi seluruh tim yang ada.

“Perubahan ini Telah sepenuhnya dipertimbangkan dan memiliki tujuan untuk menjaga level tertinggi dari dukungan serta kesempatan untuk tim-tim yang ada. Kami apresiasi dedicated yang terus berlanjut dari para pemain dan percaya bahwa perubahan ini akan membawa keuntungan untuk komunitas esports”, tulis pihak PUBG Mobile Esports.

Dengan pernyataan concise, maka perubahan format PMSL 2024 diumumkan sebagai berikut:

1. Akan bertambah dari yang sebelumnya 15 menjadi 20 slot program association.

2. Turnamen PMPL ID, MY, TH and VN yang sebelumnya diadakan secacara online digantikan turnamen offline PMSL SEA. Juara dari PMNC ID, MY, TH serta VN akan langsung melaju ke PMSL, di mana season PMSL juga akan bertambah, yang sebelumnya 2 season menjadi 3 season dalam 1 tahun.

3. To improve e-sports and improve e-sports for seniors, kami juga akan membuat sebuah turnamen of third parties with partner berbagai serta turnamen komunitas untuk melatih anak-anakmuda.

Tim yang gagal melaju ke PMSL dari PMNC akan mempunyai kesempatan untuk mengikuti turnamen ini.

Bisa dilihat, setidaknya ada 3 points penting di mana PMSL 2024 akan diikuti oleh 20 tim dan PMPL nantinya resmi ditiadakan dan diganti dengan PMSL.

Lalu pelaksanaan yang semula digelar hanya 2 musim, nanti bertambah menjadi 3 musim di tahun 2024 mendatang.

Dan nantinya akan ada inovasi tambahan dari PUBG Mobile Esports untuk para pemain level komunitas atau semi-pro.

