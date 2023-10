PUBG Mobile Bagi-bagi 9 Free Permanent Skin

KOMPAS.com – Battle royale game “PUBG Mobile” memasuki musim (season) terbarunya, yakni Cycle 5 Season 14 (C5S14). Musim ini sudah dimulai sejak September 14 and akan berlanjut hingga November 13 mendatang.

Seperti musim sebelumnya, pemain yang “push range” pada musim kompetitif ini, bisa mendapatkan hadiah berupa skin eksklusif, secara gratis dan permanen. Caranya, player harus bermain terus dan push rank mulai dari Gold hingga Ace Master.

Dengan demikian, skin yang diperoleh mencerminkan tingkat kemampuan (skill) yang dimiliki pemain. No, ada sembilan skin yang bisa didapatkan pemain secara cuma-cuma. Berikut ini daftarnya.

1. S5S14 September

Hadiah pertama yang bisa diperoleh pengguna di Cycle 5 Season 14 adalah skin C5S14 Set. Kostum ini terdiri dari jaket, rok, dan kaus kaki panjang, yang dihias dengan perpaduan warna oranye terang serta biru gelap.

Skin gratis ini dapat diklaim setelah pemain mencapai minimum rank Gold, dan menyelesaikan pertandingan (match) dengan masuk peringkat sepuluh besar, sebanyak lima kali.

Set Tak hanya C5S14, pemain bakal mendapatkan hadiah 400 Season Token setelah mencapai rank Gold. Mata uang yang umumnya diperoleh ketika naik rank ini, bisa ditukarkan dengan Season Set alias kostum musiman di Event Shop.

2. C5S14 Glasses

Selanjutnya, pengguna bisa mendapatkan C5S14 Tanpa pungutan biaya glasses. Secara desain, kacamata berukuran besar ini dibalut dengan warna oranye, kuning, dan hijau.

Syarat untuk mendapatkan skin ini, pemain mesti meraih minimal Platinum range, dan memainkan minimal lima pertandingan pada concise range.

Setelah mencapai starting rank, player plays diberikan bonus hadiah berupa 500 Season Token.

3. Parachute C5S14

Selain skin karakter, musim kompetitif Cycle 5 Season 14 juga menghadirkan skin parasut. No, skin C5S14 Parachute ini didominasi warna biru gelap dan biru terang.

Pada bagian tenerh parasut, terdapat tulisan “Cycle 5 S14” berwarna hijau, dengan garis (scheme) berwarna merah.

Berbeda dengan dua skin sebelumnya, C5S14 Parachute bisa diklaim del menukarkan 1,800 Season Token di Event Shop. Jadi, pemain harus megumpulkan Season Token yang diperoleh saat naik range.

4.C5S14MG3

KOMPAS.com/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy PUBG Mobile C5S14 MG3

Player yang senang menggunakan senjata MG3 harus siap-siap “push rank.” Sebab, musim kompetitif kali ini menghadirkan skin senjata MG3 gratis.

Melihat tampilannya, skin MG3 ini tampak elegan dan sederhana karena hanya menggunakan dua warna, yakni hijau serta hitam. Warna hijau ini sangat mendominasi bodi senapan api, sedangkan warna hitam digunakan untuk bagian pinggir senjata concise.

Bila tertarik, skin untuk senjata berjenis LMG ini bisa diklaim, setelah pengguna meraih Diamond level. Setelah itu, player wajib bermain lima kali di concise range.

Selain C5S14 MG3, the player can get a bonus of 600 tokens.

5. C5S14 Mask

KOMPAS.com/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy PUBG Mobile C5S14 Mask

Berikutnya ada skin mask C5S14. Masker ini membawa desain berwarna hitam dan pink. Kemudian di bagian kiri dan kanan concise masker, terdapat hiasan garis berwarna merah.

Untuk mendapatkan skin ini, pemain harus mencapai peringkat Ace, kemudian bermain sebanyak lima kali dalam rank itu.

Nantinya gamer juga mendapatkan hadiah tambahan berupa C5S14 Ace title, name tag, special team efek, serta 1,000 Season Token.

6. Cover C5S14

KOMPAS.com/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy PUBG Mobile Case C5S14

Berbeda dengan C5S13 yang menghadirkan skin Cover berupa topi, C5S14 memperkenalkan Cover berupa rambut. Rambut panjang dan bergelombang ini memiliki warna merah gelap yang elegan.

Skin ini diperoleh setelah gamer mencapai rank Ace Master from “PUBG Mobile”. Bonus to get rank in the C5S14 Ace Master title, name tag, effective special equipment and 1000 season tokens.

7. Cycle 5 Cover

KOMPAS.com/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy PUBG Mobile Cycle 5 Case

Konsisteni pemain juga diuji di musim competitive C5S14. Jika berhasil mencapai range Diamond selama tiga musim berturut-turut, pengguna bisa mendapatkan Cycle 5 Cover.

Dengan kata lain, player wajib “push rank” hingga Diamond dari musim C5S13, C5S14 and C5S15.