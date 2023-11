PUBG z ​​patch 26.2. Now the map drużynowego deathmatchu and zmiany karabinu Dragunowa

The current test version is 26.2 and will be available on the PUBG: Battlegrounds public server. Please note that the poprzednich update cannot be updated without more information.

Karabin Dragunowa w końcu użyteczny?

W. PUBG pojawiła się bowiem nowa map przeznaczona do drużynowego deathmatchu. Al pillar Kompleks, na który składa się ogromny, zagracony hangar. For those who do not know, keep in mind the ancients, so that you can read the history, so that you can read the history. Zmian doczekały się również karabiny AUG oraz Dragunow. Szczególnie ten drugsi dotychczas wydawał się bezużyteczny. – W aktualizacji 25.2 zmieniliśmy osiągi AUG w celu uzyskania lepszej równowagi pomiędzy bronią kal. 5.56 mm in bronią kal. 7.62mm. Dane zebrane po aktualizacji wskazują jednak, że AUG wciąż odznacza się proportionalcją zwycięstw rzędu 53.1% – dlatego też w celu rozwiązania tego problemu zdecydowaliśmy się dopracować parametry AUG i zwiększyć przyda t ność karabinu Dragunowa, de rozwijać środowisko gry, które stawia na urozmaicony wybór broni zamiast jednej najlepszej opcji – przyznają sami twórcy.

Below is a list of the latest PUBG updates:

Rotacja map

Serwer główny – standard mecz Type 1: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Paramo (8-15 ready) Type 2: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Karakin (15-22 list) Type 3: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Paramo (22-29 list) Type 4: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Karakin (29 listopada-6 grudnia)

Serwer główny – tryb rywalizacji Erangel (30%) / Miramar (30%) / Taego (30%) / Vikendi (10%)



Posługiwanie się bronią

AUG Zwiększono ogólny odrzut Nieco zwiększono odrzut przy strzelaniu z pozycji kucznej

Karabin Dragunowa Szybkostrzelność: 150 lines/min → 180 lines/min No more powrót odrzutu broni do stanu początkowego



Rozgrywka

Na ekranie mapy możecie włączyć lub wyłączyć wyświetlanie toru lotu. Dodaliśmy też na tym ekranie podpowiedź klawisza tej funkcji

Zmiana dotyczy wszystkich trybów

Świat

Raccoon decoration theme for PUBG Global Championship 2023

Z Erangel usunięto restauracje KFC, por mogły wrócić stacje benzynowe. Zwracamy uwagę, że funkcja Dystrybutora paliwa nie jest dostępna na Erangel

Arcade test

Current Deathmatch Map: Kompleks Pillar Najważniejsze elementy mapy to główny budynek oraz budynki poboczne Don’t worry about anything if you don’t know what to do. Można korzystać z przyrządów do wspinaczki

Poprawki gorączki niebieskiej bomby Na mapie można teraz używać znaczników / punktów orientationjnych If you want to know more about the analysis, you can learn more about the analysis results. Zaktualizowano opcje wiadomości radiowych Dodano option podziękowania i przeprosin, a usunięto option “Oszczędzajcie money” i “Szarża” Modyfikacje dodatków do broni kupionych w sklepie będą teraz zapisywane i stosowane do kolejnych zakupów Dodatki umieszczane na pustych miejscach nie będą zapisywane Tylko dodatki dostępne w skrzynce z dodatkami mogą zostać zapisane The first day of the month will be the same as the next moon, so the moon will be ready for the first time, before the next moon is available. Zaktualizowano assortment in ceny broni w sklepie Zamiast SLR available at Karabin Dragunowa Zmieniono cenę M249 Dodano nowy komunikat w grze: „Imponująca”, pojawiający się w razie wygrania rundy w sceneuszu “jeden przeciwko wielu” Ikony śmierci są bardziej przezroczyste Po śmierci thank you, I did some broń podstawowa zostanie upuszczona na jego skrzynkę pośmiertną Jeśli broń podstawowa nie jest dostępna, upuszczona zostanie broń dodatkowa Znacznie wydłużono czas wyświetlania skrzynek pośmiertnych Skrócono czas oczekiwania gives 30 to 20 seconds None zwiększono głośność kroków Dodano karę za przedwczesne opuszczenie meczu, por ukrócić nieuzasadnione wyjścia przed końcem. Traci się punkty arcade, a udział w meczu przez pewien czas nie będzie możliwy

Strona “Statystyki” Dodano: Dodatkowe informacje o meczu | Neutralization of Wykonane | Neutralization of Doznane | Liczba uleczeń / uzyskane PŻ | Liczba wspomaganie / uzyskane wspomaganie | Nabyte bronie | Zabicia poprzez rozjechanie | Zniszczone pojazdy | Powroty do meczu (Liczba pomyślnych powrotów do meczu, Powroty przez BR powrotu, Powroty przez niebieski chip) | Liczba reanimacji otrzymanych od członków graczy | Liczba reanimacji siebie przy użyciu defibrillator



(Steam/Epic Games) Tryb rywalizacji

Oprócz weryfikacji SMS możemy poprosić or przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji przy użyciu automatycznej rozmowy telecznej (ARS)

Wcześniej zweryfikowane konta mogą zostać poproszone or ponowną weryfikację. Przejście tego processu jest konieczne do gry w trybie rywalizacji

Here are the following numbers to move to the next page, next to the next page in PUBG: BATTLEGROUNDS

Mecz niestandardowy

Do ustawień drużynowego deathmatchu dodano kompleks Pilar

Lobby

Strona nosi teraz tytuł Centrum wydarzeń

Dodano nowe misje związane z poziomami biegłości w przetrwaniu

Unormowano sposób wyświetlania nagród za wydarzenia

Skórki

If you are blue, you can post it later. Tę zmianę wprowadzono już częściowo w updatecji 26.1

Wydajność