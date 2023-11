Resmi Dirilis, detailed update of Ini Terbaru PUBG Mobile 2.9

SKOR.id – PUBG Mobile offers free music in version 2.9 and also available.

Patch 2.9 is updated on November 7, 2023 and updated on January 7, 2024, and the Bernama Snowy Village event is updated.

Snowy Village adalah sebuah area bertema yang memfiturkan cara-cara baru untuk melintas dan menjatuhkan musuh, serta suguhan untuk menambah semangat liburan.

Berikut ini adalah berapa detail terkait update terbaru PUBG Mobile version 2.9

Barú Theme: Frozen Kingdom

Frozen Kingdom tersedia pada tanggal November 7, 2023 – January 7, 2024 by peta Erangel, Livik, dan Vikendi. Dengan fitur-fitur baru berikut:

Bertema Barú Zone: Pueblo Nevado

Say sini, pemain akan menemukan gaya arsitektur yang unik, pemandangan bersalju yang indah, dan harta karun tersembunyi yang tersebar di seluruh penjuru.

Say negeri yang penuh tantangan dan kesenangan ini, pemain akan menemukan kejutan dan harta karun yang tak ada habisnya.

Mekanisme Baru: Snow Rail

Naiki Snow Rail baru yang melintasi Snowy Village dan rasakan perjalanan berkecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Gunakan Skill Dash saat berada di rel untuk meningkatkan kecepatan. Lompat ke udara untuk beralih ke rel lain atau jelajahi tempat-tempat tinggi yang tersembunyi.

Pada saat yang sama, gunakan rel dengan cerdik untuk menghindari kejaran musuh pada saat-saat kritis.

For example, Snowball Blaster can be used on Snow Rail. Senjata api dan barang lainnya tidak dapat digunakan.

Senjata Baru: Snowball Launcher

Senjata baru yang menyeimbangkan kepraktisan dan kesenangan. Saat digunakan, senjata ini menggunakan slot Pistol.

Snowball Blaster memiliki fitur-fitur berikut:

Snow pile cover: Tembak ke sekitar untuk menciptakan perlindungan dari salju.

Lively Snowpal Gameplay: Tembak ke pemain untuk mengubah mereka menjadi Lively Snowpal dan membatasi gerakan mereka.

Frozen water: Tembak ke permukaan air untuk membekukannya secara sementara, di mana setelahnya air dapat diseberangi.

Gunakan senjata api baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur Anda. Ada peluang lebih tinggi untuk mendapatkan senjata api dan item baru di Snowy Village! Segera ke Snowy Village dan rasakan cara bertarung yang baru!

Kendaraan Baru: Snowboard and Russian Kutub

Snowboarding:

Pemain bisa membawanya. Buka untuk menggunakannya sebagai kendaraan berkapasitas satu penumpang.

Snowboard bisa meluncur by permukaan apa pun. Gunakan tempat berlindung yang dibuat dengan Snowball Blaster sebagai gundukan ramp hasta meningkatkan ketinggian dan jarak lompatan.

Russia Kutub:

Kendaraan berkapasitas dua penumpang yang terbuat dari kayu dan cocok untuk semua jenis medan. Biasanya akan father of dekat bangunan bertema.

Pembaruan dan Peningkatan Senjata

Ekspansi Mod Fully Automatic Designated Marksman Rifle

Beberapa senjata designated marksman rifle sekarang dapat menggunakan accessory Mod Full-Auto. Saat digunakan, mereka akan mendapatkan mode penambakan otomatis penuh.

Dalam mode penembakan otomatis penuh, interval penambakan akan disesuaikan. Senjata yang didukung antara lain: SKS, SLR, QBU, Mini14 and Mk12.

Penyesuaian Kendaraan

Penyesuaian Health dan bahan bakar total bawaan Dacia, Coupe RB, dan Mirado.

Peningkatan kestabilan kendaraan roda empat dan mengurangi kemungkinan tergelincir. Meningkatkan proses pendaratan setelah mengudara dalam waktu lama.

Meningkatkan performa kendaraan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gerakan tersentak-sentak saat berkendara dan parkir.

Garasi Khusus

Garasi Khusus akan muncul secara permanen di semua peta. Pemain dapat memilih untuk memunculkan kendaraan tertentu di garasi. Garasi dapat ditemukan di lokasi yang tetap di peta.

Setiap garasi hanya dapat memunculkan satu kendaraan. Garasi di setiap peta memiliki daftar kendaraannya sendiri yang dapat dimunculkan.

Musim Classified Barú: Cycle 5 Season 15

Musim Classified terbaru, Cycle 5 Season 15 (C5S15), akan segera tersedia pada tanggal from November 14, 2023 to January 13, 2024., Cover C5S15, hingga C5S15 – SKS.