Ronaldo, Daei, Messi… who are the best scorers in the national team?

The world ranking of the best scorers in selection is dominated by the Portuguese Cristiano Ronaldo in front of the Iranian Ali Daei and the Argentinian Lionel Messi. Here are the Top 30.

Classification

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 117 goals in 188 games

2. Ali Daei (Iran) – 109 goals in 148 games

3. Lionel Messi (Argentina) – 86 goals in 162 games

4. Mokthar Dahari (Malaysia) – 85 goals in 138 games

5. Ferenc Puskas (Hungary) – 84 goals in 85 games

6. Ali Mabkhout (United Arab Emirates) – 80 goals in 103 games

7. Sunil Chhetri (India) – 80 goals in 126 games

8. Pelé (Brazil) – 77 goals in 92 games

9. Sandor Kocsis (Hungary) – 75 goals in 68 games

10. Godfrey Chitalu (Zambia) – 75 goals in 111 games

11. Bashar Abdullah (Kuwait) – 75 goals in 133 games

12. Neymar (Brazil) – 73 goals in 118 games

13. Majed Abdullah (Saudi Arabia) – 71 goals in 116 games

14. Kiatisak Senamueang (Thailand) – 71 goals in 134 games

15. Miroslav Klose (Germany) – 71 goals in 136 games

16. Gerd Müller (West Germany) – 68 goals in 62 games

17. Robert Lewandowski (Poland) – 68 goals in 127 games

18. Luis Suarez (Uruguay) – 68 goals in 132 games

19. Carlos Ruiz (Guatemala) – 68 goals in 133 games

20. Kinnah Phiri (Malawi) – 66 goals in 115 games

21. Robbie Keane (Ireland) – 66 goals in 144 games

22. Hossam Hassan (Egypt) – 66 goals in 170 games

23. Piyapong Pue-on (Thailand) – 65 goals in 90 games

24. Romelu Lukaku (Belgium) – 65 goals in 99 games

25. Didier Drogba (Ivory Coast) – 65 goals in 105 games

26. Stern John (Trinidad and Tobago) – 65 goals in 108 games

27. Hussein Saeed (Iraq) – 65 goals in 106 games

28. Jassam Al-Huwaidi (Kuwait) – 63 goals in 74 games

29. Ronaldo (Brazil) – 62 goals in 98 games

30. Zlatan Ibrahimovic (Sweden) – 62 goals in 121 games