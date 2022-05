Is Rosé Wein der neue Champagner? Immer mehr Prominente präsentieren ihren own Rosé Wein from the Provence, Kalifornien oder auch Italien. Welcher Rosé Weine aus einer VIP-Produktion tatsächlich ein Glas lohnt, das haben wir für Sie testedet – und zum Online shopping sisammengestellt

Rosé Wein von Kylie Minogue

Kylie Minogue weiß ein gutes Glass Wein zu würdigen. 2020 launches the Sängerin unter ihrem Namen eine eigene Brand für Wein. Ihr erster Rosé Wein stemmt black nicht aus ihrer Heimat Australien, dafür aus der für Rosé Weine bekannten südfranzösischen Provence.

Rosé Wein von LQLC – John Malkovich

Zu den prominent Weinproduzent:innen zählt außerdem das Ehepaar Nicoletta Peyran und John Malkovich. With LQLC, Les Quelles de Lacoste, beetroot sie bereits seit 2008 Rosé Wein an, der im Südosten Frankreichs, in the Region Vaucluse reift. Fresh, fruity, mineralic

Rosé Wein von Winery Francis Ford Coppola – Sofia Coppola

Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola heard of the first Prominents anyway, who Wein produzieren und das sogar mit reben in Kalifornien. Von dort stammt der Rosé Wine Sofia – benannt nach seiner Tochter, der ebenfalls erfolgreichen Filmemacherin. Trotz dunkler Farbe, schmeckt er leicht, Beerenfruchtig

Rosé Wein Il Palagio Sting Brand – von Sting und Trudie Styler

Aus der Toskana pleases das Ehepaar, Sänger Sting und Trudie Styler, mit ihrer Marke Il Palagio Sting Brand Wein-Liebhaber:innen in aller Welt. Ihr Rosé Wein duftet nach Beeren, insbesondere Erdbeere, ist im Abgang aber eher kraftvoll

Rosé Wein von Miraval – von Angelina Jolie and Brad Pitt

Unumstritten ist der Erfolg von Miraval. Der Rosé Wein des einstigen Hollywood Traumpaares, Angelina Jolie und Brad Pitt, gehört mit Blick auf die Orderstatistiken zu den beliebtesten. Im own Château in Südfrankreich has been restored.

Rosé Weine von deutschen Persönlichkeiten

Rosé Wein von III Freunde – Juliane Eller, Joko Winterscheidt, Matthias Schweighöfer

Gemeinsam mit Winzerin Juliane Eller haben Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer who entwickelt Weinmarke III Freunde. Zu ihren Bestsellern gehört der in Rheinhessen restored Rosé Wein. Trocken clear, mit feinen Nuts von roten Beeren

Neu: Rosé Wein von Avienne – Armin Zogbaum

Den Berliner Fotograf Armin Zogbaum und die Winzerin Alexandra Schmedes, vom Weingut Más Que Vinos in Zentralspanien, connects eine tiefe Freundschaft und die Passion für Rosé Wein. Ihr Avienne Wine is concretely good. Hell, mit Pfirsich-Nuancen dient süß, erfrischend clear

