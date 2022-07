Warum ist Angelina Jolie so besitzergreifend?

Wenn die talentierte Tänzerin (ihre Videos gehen aktuell viral) dafür nicht sogar das Land verlässt, dann auf jeden Fall den Staat: Eine der besten Tanz-Hochschulen der Welt is the “Julliard School of Dance” in New York. Angelina lives with ihren Kindern in Los Feliz, einem noblen Stadtteil von Los Angeles – auf der others Seite des Kontinents. Selbst mit dem Privatjet bedeutet das: Fünf Stunden Flugzeit, who lie zwischen Mama und Tochter, wenn Shiloh dort angenommen wird.

aber warum is Angelina so besitzergreifend, dass sie sogar den Hass ihrer Tour in Kauf nimmt? Hat es etwas damit zu tun, dass sie ihr kleines Mädchen nur beschützen will oder eher damit, Shilohs enge Bindung zu ihrem Vater zu hoods? Dass sie ihre sechs gemeinsamen Kinder gern von Brad Pitt fernhält, ist schließlich kein Geheimnis. Seit Jahren streiten seich both Hollywood Stars vor Gericht um das Sorsrecht.

Eine schlimme Situation für all Kids, aber vor allem Shiloh hängt sehr an ihrem Papa. Sie soll als einzige der sechs Jolie-Pitt-Kids have everything foreseen, um bei ihrem Daddy leben zu dürfen. Hat Angelina womöglich Angst, Shiloh könnte zu ihrem Vater fahren, wenn sie erst mal keinen Chauffeur mehr braucht und selbst hinter dem Steuer sitzt?

“Sie hat Angst, dass Shiloh schnell abrutschen könnte”

Der Vertraute glaubt:

Sicher möchte sie Shiloh die Möglichkeit nehmen, selbstständig und heimlich Kontakt zu Brad aufzunehmen. Aber mit den meisten Regeln will Angelina sie wirklich nur schützen. Sie selbst und auch Brad were schon süchtig after Drogen und Alkohol, sie hat Angst, dass Shiloh dadurch vorbelastet ist und schnell abrutschen könnte. Aber hoffentlich acknowledge sie bald, thats so kein Vertrauensverhältnis zwischen ihr und Shiloh entstehen kann.

