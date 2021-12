Serie A – Cagliari-Udinese 0-4, the bianconeri are rampant against the islanders

Serie A resumes with the matches of the eighteenth day. As usual, Vocegiallorossa.it will update the match scores LIVE, also providing the complete ranking. EIGHTEENTH DAY

Sunday at 12:30

Fiorentina-Sassuolo Sunday at 3pm

Spezia-Empoli Sunday at 6pm

Sampdoria-Venice

Turin-Hellas Verona Sunday at 8.45pm

Milan-Naples You already play

Lazio 3-1 Genoa (36 ‘Pedro, 75’ Acerbi, 81 ‘Zaccagni, 86’ Melegoni)

Salernitana-Inter 0-5 (11 ‘Perisic, 33’ Dumfries, 52 ‘Sanchez, 78’ Lautaro, 87 ‘Gagliardini)

Atalanta-Roma 1-4 (1 ‘, 82’ Abraham, 27 ‘Zaniolo, 45’ + 1 ‘aut. Cristante, 72’ Smalling)

Bologna 0-2 Juventus (6 ‘Morata, 69’ Cuadrado)

Cagliari 0-4 Udinese (4 ‘Makengo, 45’, 69 ‘Deulofeu, 50’ Molina) Ranking (matches played in brackets) Inter 43 (18)

AC Milan 39 (17)

Atalanta 37 (18)

Naples 36 (17)

Juventus 31 (18)

Rome 31 (18)

Fiorentina 30 (17)

Lazio 28 (18)

Empoli 26 (17)

Bologna 24 (18)

Hellas Verona 23 (17)

Sassuolo 23 (17)

Turin 22 (17)

Udinese 20 (18)

Sampdoria 18 (17)

Venice 16 (17)

Spice 12 (17)

Genoa 10 (18)

Cagliari 10 (18)

Salerno 8 (18)

