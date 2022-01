Serie A, the Milan-Roma referee Chiffi does not appear in the appointments of the 21st day

SERIES A REFEREE APPOINTMENTS CHIFFI – Daniele Chiffi does not appear in the referees nominations published by the AIA for the 21st matchday of Serie A (2nd of the second round). The whistle from Padua does not seem to be directing any match in the Italian top flight. Yesterday at San Siro his performance in Milan-Rome has been the object of criticism from many Giallorossi fans, who complain of two unassigned penalties and contest the first granted to the Rossoneri for (doubt) Abraham’s handball evaluated with the on-field review after reporting by the Var, where c ‘was Aureliano, designated in the same position in Inter-Lazio.

EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30

FOXES

LO CICERO – GUALTIERI C.

IV: READY

VAR: VALERI

AVAR: MASTRODONATO

VENICE – MILAN h. 12.30

IRRATI

COLAROSSI – SHOE

IV: WONDERFUL

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI

CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30

GHERSINI

COSTANZO – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

TURIN – FIORENTINA h. 14.30

MARINELLI

LOMBARDI – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: ALASSIO

NAPLES – SAMPDORIA h. 16.30

BEAUTIFUL

SCATRAGLI – MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABYSS

AVAR: TEGONI

UDINESE – ATALANTA h. 16.30

FABBRI

LONGO – ROCCA

IV: PIECE

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI

GENOA – SPEZIA h. 18.30

GUIDE

SECHI – AVALOS

IV: DI MARTINO

VAR: BEAR

AVAR: MONDIN

ROME – JUVENTUS h. 18.30

MASS

CHARCOAL – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45

DIONYSIS

MELI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: BOOK

INTER – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

BERCIGLI – BERTI

IV: GREENHOUSE

VAR: AURELIANO

AVAR: BRESMES