Schuchtern was stern!

Diese Tanzeinlage ist einfach wow – und Ziemlich überraschend! Normalerweise know wer Shiloh Jolie-Pitt (16), die Tochter von Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (58), eher zurückhaltend. But Damit seems to be Schluss zu sein. In Videos on the Social-Media-Plattform TikTok you can see the Hollywood Sprössling bei coolen Tanz-Moves.

More Videos say Shiloh bei ihren Tanzeinlagen, sie wurden bereits millionenfach angeklickt, liked und kommentiert.

Auf den Videos ebenfalls deutlich zu acknowledge: Shiloh hat real Talent! Die Promi-Tochter tanzt mit zwei others Mädels vor Publikum HipHop zu dem Song „About Damn Time“ von Rapperin Lizzo (34). Angelinas Kleine so cool und erwachsen!

Shiloh (r.) mit ihrer berühmten Mama Angelina und ihrer Schwester Zahara (l.) bei einer Premiere letztes Jahr Photo: TIZIANA FABI/AFP

Bereits in der Vergangheit begleitete Shiloh ihre Mama immer öfter auf Veranstaltungen und Zeigte sich in elegant Kleidern. Die Tanz-Videos des Superstar-Sprösslings sind nun ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit – auch wenn Shiloh NEITHER keinen own TikTok account is available. One real Internet Phänomen is one mit den Tanz-Videos auch jetzt schon.

Oh, who süß! Shiloh und ihre Mama Angelina Jolie im Jahr 2011, damals war die Kleine fünf Jahre alt Photo: WireImage

Fans of the 16-Jährigen kommentieren begeistert und loben Shilohs Talent. Ein Fan writes: „Ich finde es toll, dass sie sich beim Tanzen so wohlfühlt! Sie is auch umwerfend!“

Other sind von Shilohs Ähnlichkeit mit ihren Eltern fasziniert. Ein Kommentar lautet: “Sie ist ein perfect Mix ihrer Eltern.”

Und valleicht bekommen wir ja jetzt nach ihrem 16. Geburtstag (war Freitag) noch fell mehr von der hübschen Shiloh zu sehen. Ihre Fans würde es auf jeden Fall freuen …