Suri Cruise: Katie Holmes Forbidden Contact

Suri Cruise und Shiloh Jolie- Pitt haben einiges gemeinsam: Ihre Väter sind weltberühmt, sie were absolute Papa-Kinder und jetzt haben sie nichts mehr mit ihnen zu tun! Dabei wollen both Teenager das maar so sehr – ihre Mütter alldings nicht.

Tatsächlich sollte es bei Suri vor Kurzem sogar so weit sein: Ein Meet with Tom Cruise stand schon dick und fett in ihrem Terminkalender. Mama Katie Holmes überlegte es sich am Ende but nothing else. Die Vorstellung, dass Suri wieder mehr Contact zu ihrem Vater haben könnte, ist für sie unerträglich. Schließlich screams der Schauspieler as unbearable and arrogant†

Aber am meisten stört Katie Toms Connection to Scientology† Für Suri soll das Papa-Verbot jedoch nicht gerade leicht gesen sein.

She was always cute with Tom. Sie tut immer so, als wäre das keine große Sache, dass sie ihn kaum kennt, aber sie schwindelt, wenn sie das sagt†

so ein Insider. “Suri ist gerade hin- und hergerissen. Sie ist sauer auf Katie, versteht sie aber auch.”

On the one page that Mutter, who hats itself immer um sie kümmertauf der others Seite der Vater, den sie endlichkenlernen möchte – Suri befindet sich in einem großen Dilemmadas wohl auch Shiloh know dare.