Shooter-Gott shroud vergleicht Counter-Strike 2 and Valorant, hat clear Meinung, welches Spiel härter ist

The cover of the Twitch-Streamer is next to the Taktik-Shooter Counter-Strike 2 and Valorant verglichen und glaubt, einer von beiden sei einfacher als der gore.

Um wen geht es?

Michael “shroud” Grzesiek is a 29-year-old Canadian streamer with over 10 million followers on Twitch.

Shroud is also the Shooter-Gott bekannt, also in seinen Streams jeden Shooter auf hohem Level spielt, such as Battle Royals such as Apex Legends, Helden-Shooter such as Overwatch or Extraktion-Shooter Escape from Tarkov.

You can also expect the best Taktik-Shooter Counter-Strike and Valorant, which is the professional gaming career for teams like Cloud9 and Sentinels.

He is currently streaming the July 29 beta test for Counter-Strike 2, which includes his own shooter.

Were there possibilities for Valorant and CS2? In a stream you can watch CE2 and unterhielt sich währenddessen mit spielern über Valorant and Counter-Strike.

In the end, Valorant is the “Number 1” first-person shooter title. If you want to get all the information about the game Spieler-oder Zuschauerzahlen hinaus, as soon as you can read the German version and the ergonomics: “I want to say that CS2 is easier.”

Bereits 2020 äußerte shroud die Vermutung, Valorant könne CS:GO übertreffen, allerdings glaubte er zu dem Zeitpunkt night, Valorant sei „viel leichter“.

A clip of Valorant and Counter-Strike shrouds can also be found on Twitter:

Was this for an argument? Valorant and Counter-Strike are in Shooter-Kreisen häufig miteinander verglichen, weil sie sich in einigen Gameplay-Aspekten stark ähneln and in other grundlegend unterscheiden.

Viele Spieler beschäftigt deshalb die Frage, welcher der beiden Taktik-Shooter-Riesen das beessere Spiel sei y discussutieren das Thema beispielsweise auf Reddit.

Häufig geannte Diskussionspunkte sind dabei die Einsteigerfreundlichkeit der Title, welches Spiel die besseren Maps oder das smoothere Gunplay hat sowie die unterschiedlichen Agenten und Fähigkeiten von Valorant.

Valorant vs. CS:GO: Die ewigen Rivalen – Trotz der Ähnlichkeiten streiten sich Spieler seit Jahren