El Eisige World Freljord steckt voller Geheimnisse und Mysterien, die vom Abenteuer-Duo Nunu und Willump auf herzerwärmende Art und Weise erkundet werden. A wonderful game with little technical men, aber viel Herz.

By David Riegler

Two characters from the League of Legends universe meet and greet each other. In “Song of Nunu: A League of Legends Story” we find the only duo, bestehend aus dem Junen Nunu, der dem Stamm der Notai-Nomaden entspringt und seinem besten Freund of him, a vierarmiger Yeti namens Willump. Die ungleichen Freunde haben von Anfang an einen liebevollen und witzigen Umgang miteinander, der einem das Herz erwärmt. Sie joke, machen Schneeballschlachten and bestreiten gemeinsam das Abenteuer.

A Vision zeigt ihnen ihr gemeinsames Ziel, nämlich das sogenannte Herz des Blauen zu finden, obwohl sie zu Beginn ihrer Reise noch nicht wissen, warum sie these Herz suchen. Not even the Auftrag is mysteriös, sondern even viele Geschehnisse in der Eiswelt namens Freljord. Next and after we enter the life of Geheimnisse and Mythen of the Region and thus entwickelt sich ganz subtle im Hintergrund of the Geschichte, the life rührende Momente offenbart and uns Vergangenheit of Nunu and Willump erzählt.

riot forge

So many times I can see the hohe Norden sein

Unsere Aufgabe ist es, die schneebedeckte Welt zu erkunden, die sich aber schnell als deutlich farbenfroher als ursprünglich vermutet entpuppt. Immer wieder treffen wir auf Höhlen, in denen grell leuchtende Pflanzen wuchern, gemütliche Feuerstellen, an denen wir uns ausruhen können und mystische Figuren und Artefakte, hinder denen eine tiefere Bedeutung steckt. Wir klettern, laufen and rutschen durch die prächtige Welt, die im tipischen League of Legends Style gehalten wurde.

We will not immerse all the Rätsel in the first three, we will have a lot of things, we will have more information and more information about the specific characteristics of the region. Der Kampfstil ist aber recht einfach gehalten und er steht nicht im Zentrum des Games. The Erkunden is the most basic problem and is already a small physics problem in the field. In manchen Bereichen der Welt bleiben unsere Helden unerwartet stecken oder rutschen an einem Stein ab, der eigentlich eben aussieht. Aber man wird durch die schöne Atmosphäre schnell wieder versöhnt.

riot forge

Wie aus einem trauma

Neben Rätseln und Kämpfen gibt es genug Zeit für small activities, die dem Spiel das wohlig warme Gefühl verleihen, die es ausmacht. With the flauschigen Yeti to Schneeballschlacht zu machen und auf ihm einen schneebedeckten Hügel runterrutschen, spielt sich wie in Traum, der direct der Fantasie eines Kindes entspringt. Genre es Anmutung des Spiels eher für ein jüngeres Publikum, aber wer sich auf die manchmal etwas zu good wirkenden Dialogue einstellen kann, bekommt ein unglaublich atmosphärisches Game mit einer durchaus anspruchsvollen und teilweise düsteren Story.

“Song of Nunu: A League of Legends Story” en bis auf kleine technische Mängel ein gelungens Spiel, das seinen Abwechslungsreichtum glänzt, sowohl auf visueller Ebene, als auch im Ablauf des Spiels. Palette eines Abenteuerspiels und schafft es dabei trotzdem in sogenanntes „Cozy-Game“ zu bleiben, bei dem man sich einfach wohlfühlt. Before all the wonders of the Freundschaft zwischen Nunu and the Yeti arise, this man in the Spiel eintaucht and sich in the Eisigen World wohlfühlt. Wer hätte gedacht, dass so viel Wärme in einer eiskalten Welt stecken kann.

David Riegler and René Froschmayer try out “Song of Nunu” at the FM4 Spielekammerl show in the Donnerstag on 9.11. ab 17 hours. You’re on FM4’s Twitch channel live here!