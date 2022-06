Sophia Thomalla might heartily Sachen, Kylie Minogue setzt auf Prickel: die Promi-Blaumacher

Leni Hubner † 02.06.2022, 6:45 PM

Sophia Thomalla has no problem with alcohol, siemacht ihn selbst.

Feiern wie die Stars ist ganz einfach! Das versprechen zumindest Promis who Brad Pitt, Kate Hudson und Co, who youde Menge Alkohol zur Verfügung propose.

Alkohol gehört zum guten Ton, wenn man sich in den Kreisen der Schönen und Reichen moves. Und damit ist nicht unbedingt der own Genuss gemeint, sondern die Herstellung eines eigenen Premium-Produkts. Ob hart oder ganz zart: Diese Stars liefern die Grundlage für VIP-Events daheim.

Brad Pitt donates Urlaub aus

The Hollywood Star is fast schon ein alter Hase im Weingeschäft. If Brad Pitt published 2012 das idyllic Landanwesen Miraval im Süden Frankreichs, there was no glücklich mit Angelina Jolie. Both of them use that Gunst der Weinberge und beliefern seither die Welt mit einem Rosé, der nach Urlaub schmeckt. Die Ehe ist separate und Angelina hat sich von einem Big Player im Spirituosenbusiness rauskaufen lassen.

Brad Pitt enjoys weiterhin die Vorzüge der Provence, während sich Weinexperte Marc Perrin darum kümmert, dass beim Wein stimmt Qualität. Neben dem Klassiker, der unter dem Namen des Weinguts Château Miraval is marketed, gibt es nun auch eine leichtere Studio-Version. Einziger Nachteil für Pitt: Seit seinen Sucht problems trinkt there selbst nicht mehr.

Sophia Thomalla power hardcore Hardkorn

In Sophia Thomalla (32) Gelsenkirchen wie Berlin: Die Tochter des Schauspieler-Ex-Paares Simone Thomalla (57) und André Vetters (62), who thanks the leader lost Ziehvaters Rudi Assauer auch Fußball versteht, mischt Promi-Events auf und macht nebenbei auf Baumessen eine gute Figur. Unterschätzen darf man die 32-Jährige jedenfalls nie. Seit letztem Herbst is sie im Hardkorn-Geschäft.

More zum Thema

„Endlich mal was zu trinken“, exults from Instagram and stichelt to other influencers: „Das ist nämlich das, was wir wirklich brauchen nach den zwei Jahren Corona und nicht die 800th Badeanzug-Collektion für Orte, an die man eh darficht fahren .“ Deshalb ist Hardkorn auch a clear Sache. Wer es nicht ganz so heart is allowed, von Sophia Thomalla etwas weniger hochprozentig auch Sauerkirsche und Wassermelone eingiftt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hardkorn (@hardkorn_spirits)

Tequila für Kerle wie George Clooney

Mit George Clooney (61) was allowed to signal. Er lässt Termine sausen, wenn einer seiner Kumpels ihn braucht, er donated Money, damit die Jungs auch was von seinem Erfolg haben und er weiß, wie man es sich sisammen gutgehen lässt. Gemeinsam mit seinem Uralt-Kumpel Rande Gerber (60), yes, der Mann von Top-Model Cindy Crawford (56), und gutem Freund Michael Meldman (63), der etwas von Geschäften versteht, gründete Clooney Casamigos Tequila.

Top-Stories

Der weiche Agavenbrand wurde fast zur beliebtesten Tequilasorte in the USA. Mittlerweile haben die drei Gründer die Marke für 700 Million Dollar an einen großen Spirituosenhändler disguise. But sie bleiben Casamigos Tequila erhalten: als Werbegesichter und Fans, die gern das Glas auf den Erfolg.

Rande Gerber (left) und Cindy Crawford do not know George Clooney, if there was ein Serienschauspieler.

Tequila für Mädels wie Rita Ora und Kendall Jenner

Warum that both have to share their own Eintrag? Kendall Jenner (26) hat mit Tequila so fell am Hut wie Coco Chanel mit einem Schlagbohrer. Trotzdem lies es sich das Model nicht nehmen, ins äußerst lucrative Spirituosengeschäft einzusteigen. In Sachen Vermarktung macht sich ihr 818 Tequila, benannt nach der Postleitzahl ihrer mittlerweile Ex-Wohnung, sehr gut. Preisgekrönt is there auch, also that there is einen halben Platz deserving.

Rita Ora (31) is best ebenfalls zum own Tequila come who that Jungfrau zum Kind. Einer ihrer Mitarbeiter brought the Idea und Brennmeisterin Stella Anguiano aus Mexiko an, und Rita stieg in das Geschäft ein. Heute ist sie angeblich Feuer und Flamme für ihren Próspero Tequila, der aus der blauen Agave, which was extracted from the volcanic Boden des Tequila Valleys heranwächst.

Prosecco von Cara Delevingne

Gemeinsam mit ihren Schwestern Chloe (36) und Poppy (36) is Cara Delevigne (29) seit einer gefühlten Ewigkeit ein Fan von Prosecco. “Uns wurde bewusst, dass wir drei, wenn wir in den letzten Jahren Zusammenkamen, always bei einem Glas kalten Prosecco gelacht und Erinnerungen ausgetauscht haben” 72) on the website ihres Delle Vite Proseccos.

Dieses Lebensgefühl wollten sie others auch ermöglichen und den fittingen Drink dazu gleich selber recover. Nach intenser Suche haben sie 2020 in Valdobbiadene eine Winzerfamilie gefunden, mit der sie sich in jedem Sinne gleich verbunden fühlten. Seither is here restored to the Prosecco, the Chloe, Poppy und Clara Delevingne am most comfortable drinking. Fur den Verkauf bleibt wohl trotzdem genug übrig.

Cameron Diaz power little

The ex-Hollywood star started seine zweite Karriere im Weingeschäft sehr was more nerdy than the Kollegen. Cameron Diaz (49) and ihre Freundin Katherine Power (42) consider sehr auf die Ernährung. Während sie dort always bestens informiert were, which Inhaltsstoffe sie sich zuführen, hatten sie bei Weinen keine Ahnung. Bis zu 70 Zusatzstoffe können nämlich bei gängigen Weinen enthalten sein, erfuhren sie.

That became clear to both Frauen, thats se selbst anpacken müssen, um sich reinen Wein einschenken zu können. Nach Zwei Jahren Entwicklung, rectzeitig zur Pandemie, Diaz endlich Avaline launched as Rosé- und Weisswein aus Bio-Trauben. Restored in Spanien und Frankreich, control of Kalifornien aus. Cameron Diaz gefällt der neue Job auf jeden Fall, Filme zu drehen, is missing sie hanggen nicht. Injury.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cameron Diaz (@camerondiaz)

Kate Hudson Distills Vodka Weiblich

Bevor „King St. Vodka“ von Kate Hudson (43) in die Flasche kommt, there is sieben Mal distilliert. Außerdem there is glutenfrei, who sie beton, aber das ist eigentlich jeder rein destillierte Alkohol. Egal, Kate Hudson is natural best und ihr Ultra-Premium Vodka is natural. Die Idea dazu soll ihr angeblich in einer Bar gekom sein. Sie starrte auf das Vodka-Angebot und wollte erase, wie vale Produzenten weiblich seien.

Die Antwort: none. “Also habe ich mich entschlossen, meinen eigenen zu machen, genau wie ich ihn mag”, writes sie on Instagram. Der Name „King St.“ Ist eine Hommage an eine New Yorker Straße, in der sie long lebt hat und wohl eine schöne Zeit hatte. That can thank Kate Hudson jetzt any machen, der Vodka is allowed.

Vodka mit Yoga zu präsentieren, kann nur Kate Hudson einfallen…

Auch Justin Timberlake loves Tequila

Der Legende nach ist Justin Timberlake (41) schon long ein Fan des Agavenbrands. But first bei einem Besuch im Geburtsort des Tequilas, im mexikanischen Jalisco, became aware dem Megastar, who fell Know-how, Liebe und Tradition in den Hochprozenter einfließen. Da wollte there mitmischen. And that power there seit 2014.

Signal Silver Tequila 901 will be restored from Prozent from the blue Weber-Agave. Nach einem kurzen Alleingang nahm Timberlake das Angebot von Sauza Tequila an, mit ihnen zu Kooperieren. Das Haus ist immerhin seit 1873 im Geschäft und so blieb es Timberlake erspart, sich weiter um Recovery und Vertrieb zu kümmern.

Ryan Reynolds Brennt für Gin

Wenn man über den Aviation Gin von Ryan Reynolds (45) spricht, schwärmen die meisten eher von der Werbung als von dem Drink – Reynolds vermarkete den Gin mit val Humor. But am Ende ist es egal, warum die Leute etwas kaufen, wenn sie es denn kaufen. So wurde auch der Aviation Gin groß und schließlich von demselben Spirituosengiganten aufgekauft, der sich auch Clooneys Baby schnappt hat.

Reynolds was hard-pressed to be seen as a signal to the Hollywood College, but to work as a Schauspieler auch nie wieder. Dass er sich Ende 2021 entschloss, tatsächlich eine Dreh-Auszeit zu nehmen, hat aber wohl nichts mit dem Hammerdeal zu tun. There will be Zeit mit seinen Kindern verbringen. Nüchtern, nehmen wir an.

Kylie Minogue last es prickeln

Kylie Minogue (54) schwört auf Gambellara in Norditalien, zumindest wenn es um ihren Prosecco Rosé geht, der innerhalb von zwei Jahren zum Verkaufsschlager in Grossbritannien avancierte. But Kylie Minogue never thinks that Trauben is more serious, as a man. Sie hat mittlerweile neun sehr gute Weine in zehn Ländern heraus brought und kennt sogar jede Sorte höchstpersönlich.

Natürlich vertraut auch der australische Popstar auf Experten, who die Trauben zu einer sehr guten Qualität bringen und verarbeiten. So hat sie mittlerweile auch Kontakte zu Winzern in Frankreich, Spanien und in ihrer Heimat Australien für den Margaret River Chardonnay und den Pinot Noir Yarra Valley. Für jeden Wein hat der Popstar sogar das diligent Outfit, das zeigt sich deutlich auf der Homepage der Kylie Minogue Weine.